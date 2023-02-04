Altınordu'da Metehan'a terapi

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da son 2 maçta yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Metehan Mimaroğlu'na teknik ekibin moral aşıladığı öğrenildi. İzmir ekibinin devre arasında Eyüpspor'dan kiraladığı Metehan, ikinci dönemini geçirdiği kırmızı-lacivertli ekiple 3 maçta 1 asist yaparken, gol atma başarısı gösteremedi.
Deplasmanda 2-1 yenilgiyle sonuçlanan Sakaryaspor maçında yüzde 100'lük 2 net pozisyondan faydalanamayan tecrübeli sol kanat, son olarak iç sahada oynanan Boluspor maçında 1-0 geride oldukları 90'ıncı dakikada kazandıkları penaltı vuruşunu kaçırdı. VAR incelemesiyle penaltı tekrarlanırken, penaltıyı Ahmet İlhan'ın gole çevirmesiyle Metehan derin bir nefes aldı.
Deplasmanda 2-1 yenilgiyle sonuçlanan Sakaryaspor maçında yüzde 100'lük 2 net pozisyondan faydalanamayan tecrübeli sol kanat, son olarak iç sahada oynanan Boluspor maçında 1-0 geride oldukları 90'ıncı dakikada kazandıkları penaltı vuruşunu kaçırdı. VAR incelemesiyle penaltı tekrarlanırken, penaltıyı Ahmet İlhan'ın gole çevirmesiyle Metehan derin bir nefes aldı.
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