Altınordu'da hedef ilk 6'ya girmek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 2022-2023 sezonu için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.



Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Ufuk Kahraman yönetiminde Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapılan çalışma öncesinde kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Futbol Akademisi yöneticileri, antrenörleri ve taraftarlar takıma başarı dileklerinde bulundu.



Futbolcular, yeni sezon fotoğraflarını çektirdikten sonra sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyit Mehmet Özkan, yeni sezonun tüm futbol camiasına hayırlı uğurlu olmasını diledi.



Geçen yılki kadrolarının büyük ölçüde koruduklarını belirten Özkan, şunları kaydetti:



"Aynı kadroyla devam edeceğiz, bunun avantajını kullanacağız. Geçen seneki kadromuzdan Recep Aydın ayrıldı. Hüsamettin Yener'in durumu henüz net değil. Niğde'de kiralık oynayan Alperen Selvi ve Emre Oymak kadromuza geri döndü. Bertuğ Bayar'ı kadromuza dahil ettik. Bunun yanında kadromuzda yer alan 15 tane Öz Kaynak Sistemi oyuncumuz bu yıl biraz daha tecrübelendiler. Takıma daha da uyum sağladılar"



Özkan, geçen sezonun son 11 haftalık bölümünde çok iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "Aynı performansı göstermek istiyoruz. 5 yabancı oyuncunun oynatıldığı ligimizde yine bu toprakların çocuklarına güvenerek yolumuza devam edeceğiz. Bu toprakların çocuklarına güveniyoruz. Hedefimiz ilk 6 içinde yer almak. Athletic Bilbao olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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