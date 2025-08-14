Altınordu'da buruk sevinç: Berke Özer

2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Altınordu'nun Türk futboluna kazandırdığı önemli oyunculardan biri olan Berke Özer'in yeni sezon öncesi Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille'e transfer olması İzmir temsilcisinde buruk bir sevince neden oldu.Berke'yi 2018'de 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gönderen Altınordu, sözleşmeye bir sonraki transferden yüzde 20 pay alma maddesi koydurmuştu. Ancak kırmızı-lacivertliler, yetenekli file bekçisinin başka kulüplere transferlerinden bonservis payı elde edemedi.Fenerbahçe'de 2018-19'da sadece 1 kupa maçına çıkan Berke, daha sonra kiralık olarak 2 sezon Belçika'da Westerlo forması giydi. Sarı-lacivertli formayla 2021-22'de Süper Lig'de 14, Avrupa Ligi'nde 3, Türkiye Kupası'nda 2 müsabakaya çıkan kaleci Berke, sezon bitiminde sözleşmesinin sona ermesiyle serbet kalarak 4 yıllığına Portekiz takımı Portimonense'ye gitti. Fenerbahçe bonservis ücreti alamadığı için Altınordu da transferden pay elde etme hakkı kazanamadı. Berke Özer'in Portekiz macerası ise kısa sürdü.Portimonense'de sadece 2 kupa maçında şans bulan kaleci Berke Özer, 2022-23'ün devre arasında sürpriz bir transferle 1'inci Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu. Portimonense ile Eyüpspor arasında yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 40 pay elde edme hakkı kazandı. Eyüspor, 2.5 yıllığına aldığı tecrübeli kaleciyi o sezon oynatmadan Süper Lig temsilcisi Ümraniyespor'a kiraladı.Ümraniye formasıyla 5 lig karşılaşmasında görev yapan Berke, 2023-24'te Eyüpspor'la 1'inci Lig şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezon Eyüp formasıyla Süper Lig'de 34 maça çıkan 25 yaşındaki milli kaleci, son olarak Lille ile el sıkıştı. Eyüpspor'dan bonuslarıyla birlikte 5 milyon Euro bedelle Fransa'ya giden kaleci Berke Özer'in transferinden pay almayan Fenerbahçe'nin bir sonraki transferden yüzde 20 pay elde edeceği iddia edildi. Altınordu, Berke 23 yaşını geçtiği için FIFA'dan yetiştiricilik bedeli de alamayacak.