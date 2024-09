AltılıGanyan.com'un tanıtım toplantısı yapıldı

At yarışı sektörünü büyütmek ve kullanıcılara daha eğlenceli deneyimler yaşatmak hedefleriyle Haziran 2024'te yayın hayatına başlayan AltılıGanyan.com'un tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.



Veliefendi Hipodromu'nda Byerley Türk Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, AltılıGanyan.com Genel Müdürü Enis Yazırlıoğlu, basın mensupları ve at yarışı tutkunları katıldı.



Burada açıklamada bulunan Enis Yazırlıoğlu, atçılığın ve at sporlarının Türkiye tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirtti.



Dijitalleşmenin sektöre olan etkisine değinen Yazırlıoğlu, "2024 yılının başından itibaren Türkiye'de at yarışı bahis sektörü yeni bir döneme girdi. ⁠Türkiye Varlık Fonu himayesinde, TJK'nın tevdi ettiği sanal bayi lisansları ile Hitay Holding ve Intralot Holdings iştiraki olarak biz de at yarışı bahisleri denince akla gelen ilk kuruluşlardan biri olarak sektörde yerimizi aldık. Türkiye'nin ilk yasal online spor şans oyunları platformu olan ve 20. yılını geride bırakan Bilyoner'in kardeş şirketiyiz. Sektörünün öncüsü olan Bilyoner, Türkiye'de daha önce at yarışı bahis hizmeti veren ilk sanal bayii idi. Böyle bir birikimin üzerinde ilerlemek bizim için bir şans oldu. AltılıGanyan.com olarak faaliyete başladığımız ilk haftalarda fark yaratmaya başladık." diye konuştu.







- "Keyifli ve eğlenceli bir oyun deneyimi vadediyoruz"



At yarışının sosyal kültürünü dijital ortama taşıyacaklarını vurgulayan Enis Yazırlıoğlu, şöyle devam etti:



"Eğlence ile oyunu aynı potada eriterek sektöre öncülük yapmak istiyoruz. Kullanıcılarımıza sorumlu oyun konusunda tavsiyelerde bulunuyor, eğlenmek ve eğlendirmek için burada olduğumuzu her fırsatta belirtiyoruz. Bununla beraber zengin içerik ve deneyimli uzman yazarlarımızın hazır kuponları ile at yarışı oyunlarını daha önce deneyimlememiş kitleye bile çok keyifli ve eğlenceli bir oyun deneyimi vadediyoruz. ⁠Kurulduğumuz 5 Haziran 2024 tarihinden beri kuponlarımızı değerlendiren binlerce kullanıcı, milyonlarca liralık ikramiyeyi kazanma sevincine ve keyifli vakit geçirmenin tadına vardı."



Enis Yazırlıoğlu, platformun fark yaratan yönlerini ise şöyle anlattı:



"Kullanıcılarımız, zengin bültenimiz ile tüm verilere aynı ekrandan erişip, oluşturulan kuponları birden farklı oyun tipinde değerlendirebiliyor. Kullanıcılarımız ayrıca, kupon yaparken ve oynanmış kuponu takip ederken eşzamanlı olarak uygulamamız içinden TJK TV'yi canlı takip edebilecekleri deneyimi sadece AltılıGanyan.com'da bulabiliyor. Aynı zamanda oyuncuların oynadıkları kuponları tek tıkla arkadaşları ile paylaşmalarını, onların da aynı kuponu oynamalarını sağlıyoruz. ⁠Kullanıcılarımız, futbol ve diğer spor branşlarındaki bahislerden bildiğimiz sabit ihtimalli, yani oynadığınız anda verilen oranın kuponunuzda sabit kaldığı oyun tipini de deneyimleyerek çok daha zevkli oyunlara tanıklık edecek. Oyun türündeki bu zenginleşme ile at yarışı bahislerinin çok daha geniş kitleleri içine çekeceğine inanıyoruz."



Çok mutlu ve gururlu olduklarını aktaran Yazırlıoğlu, "Türkiye Jokey Kulübünün sanal bayisi olarak yayın hayatımıza başladık ve oyuncularımıza keyifli vakit geçirmek için buradayız. AltılıGanyan.com aslında 20 yıllık bir Bilyoner tecrübesiyle at yarışı sektörüne girdi. Burada kullanıcılarımıza çok kolay, çok hızlı bir spor bahis deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Sponsorluklarımız devam edecek. Sponsorluklardan büyük bir manevi haz duyuyoruz. Çünkü sponsorluk dediğimiz aslında Türk atçılığına bir destek. Atlara at yetiştiricilerine bir destek anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Yazırlıoğlu, İstanbul Yarış Festivali AltılıGanyan.com Koşusu'nun katılımcılarına teşekkür ederek, 28 Eylül'de Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenecek bir başka yarışa daha AltılıGanyan.com adıyla sponsor olacaklarını da vurguladı.



Hitay Holding çatısı altında faaliyet gösteren AltılıGanyan.com'da, Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) belirlediği programlardaki tüm yarışlara bahis yapılabildiği gibi yarışlar da canlı olarak izlenebiliyor.



AltılıGanyan.com Koşusu'nu Oppenheimer kazandı



At yarışlarında İstanbul Yarış Festivali kapsamında gerçekleştirilen AltılıGanyan.com Koşusu'nu, jokeyi Halis Karataş ile Oppenheimer kazandı.



Beyhan Hadioğlu'nun sahibi ve yetiştiricisi olduğu Oppenheimer, 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının boy gösterdiği ve 1200 metre mesafe üzerinden sentetik pistte yapılan yarışı 1.11.21'lik dereceyle yarışı zirvede tamamladı.



Oppenheimer'ın sahibi Beyhan Hadioğlu'na "AltılıGanyan.com Kupası", AltılıGanyan.com'un Genel Müdürü Enis Yazırlıoğlu tarafından takdim edildi.





