Beşiktaş'tan Solskjaer'e tam destek: 'Seninleyiz Ole'

Beşiktaş'ta bu sezon hedefler birer birer elden gidince gözler üçüncülüğe çevrilmiş durumda. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken çıkan bazı haberlerden rahatsız oldu.
HİÇ KULAK ASMA
Sergen Yalçın'ın gelecek sezon takımın başına geçeceği şeklinde yapılan yorumlar yönetimi de harekete geçirdi. Özellikle Fenerbahçe derbisi öncesi söylentilerin artmasını manidar bulan yöneticiler, Solskjaer'e garanti verip "Çıkan haberlere kulak asma" dedi.
KASITLI YAPILIYOR
Solskjaer'in de yönetimin bu hassasiyetinden dolayı oldukça memnun olduğu öğrenildi. Siyah beyazlı yöneticiler, sürekli olarak yaşanan teknik direktör değişimlerinin kulübü giderek daha da zor durumda bırakması sebebiyle bu söylentilerin kasıtlı olarak çıkarıldığı görüşünde. Sergen Yalçın, seçimden önce Hüseyin Yücel'in, ardından da Başkan Serdal Adalı'nın tekliflerini, kardeşinin hastalığı sebebiyle reddetmişti. Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın geçtiğimiz şubat ayında vefat etmişti.
HİÇ KULAK ASMA
Sergen Yalçın'ın gelecek sezon takımın başına geçeceği şeklinde yapılan yorumlar yönetimi de harekete geçirdi. Özellikle Fenerbahçe derbisi öncesi söylentilerin artmasını manidar bulan yöneticiler, Solskjaer'e garanti verip "Çıkan haberlere kulak asma" dedi.
KASITLI YAPILIYOR
Solskjaer'in de yönetimin bu hassasiyetinden dolayı oldukça memnun olduğu öğrenildi. Siyah beyazlı yöneticiler, sürekli olarak yaşanan teknik direktör değişimlerinin kulübü giderek daha da zor durumda bırakması sebebiyle bu söylentilerin kasıtlı olarak çıkarıldığı görüşünde. Sergen Yalçın, seçimden önce Hüseyin Yücel'in, ardından da Başkan Serdal Adalı'nın tekliflerini, kardeşinin hastalığı sebebiyle reddetmişti. Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın geçtiğimiz şubat ayında vefat etmişti.