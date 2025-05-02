Beşiktaş'tan Solskjaer'e tam destek: "Seninleyiz Ole"

Sergen Yalçın seslerinin artması üzerine siyah beyazlı yöneticiler devreye girdi. Norveçli teknik adama, "Bu yola beraber çıktık. Gelecek sezon da seninleyiz" denildi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Solskjaer'e tam destek: 'Seninleyiz Ole'
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02 Mayıs 2025 08:43
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 08:45
Beşiktaş'ta bu sezon hedefler birer birer elden gidince gözler üçüncülüğe çevrilmiş durumda. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken çıkan bazı haberlerden rahatsız oldu.

HİÇ KULAK ASMA

Sergen Yalçın'ın gelecek sezon takımın başına geçeceği şeklinde yapılan yorumlar yönetimi de harekete geçirdi. Özellikle Fenerbahçe derbisi öncesi söylentilerin artmasını manidar bulan yöneticiler, Solskjaer'e garanti verip "Çıkan haberlere kulak asma" dedi.

KASITLI YAPILIYOR

Solskjaer'in de yönetimin bu hassasiyetinden dolayı oldukça memnun olduğu öğrenildi. Siyah beyazlı yöneticiler, sürekli olarak yaşanan teknik direktör değişimlerinin kulübü giderek daha da zor durumda bırakması sebebiyle bu söylentilerin kasıtlı olarak çıkarıldığı görüşünde. Sergen Yalçın, seçimden önce Hüseyin Yücel'in, ardından da Başkan Serdal Adalı'nın tekliflerini, kardeşinin hastalığı sebebiyle reddetmişti. Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın geçtiğimiz şubat ayında vefat etmişti. 

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