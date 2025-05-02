Vakıfbank, Avrupa'da final peşinde!

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'da İtalyan ekibi Savino del Bene Scandicci ile karşı karşıya gelecek.



3 Mayıs Cumartesi günü Ülker Sports Arena'da oynanacak olan maç, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, S Sport Plus ve Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



Vakıfbank, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta bir tanesi Fenerbahçe Medicana olmak üzere yalnızca 2 maçta mağlup oldu. Scandicci ise yenilgisiz şekilde Final Four'a yükseldi.



