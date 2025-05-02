Vakıfbank, Avrupa'da final peşinde!

Vodafone Sultanlar Ligi ekibi VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'da Savino del Bene Scandicci ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vakıfbank, Avrupa'da final peşinde!
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02 Mayıs 2025 09:07
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'da İtalyan ekibi Savino del Bene Scandicci ile karşı karşıya gelecek.

3 Mayıs Cumartesi günü Ülker Sports Arena'da oynanacak olan maç, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, S Sport Plus ve Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Vakıfbank, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta bir tanesi Fenerbahçe Medicana olmak üzere yalnızca 2 maçta mağlup oldu. Scandicci ise yenilgisiz şekilde Final Four'a yükseldi. 

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