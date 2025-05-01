İtalya'daki soruşturmada Hakan Çalhanoğlu'na ceza!

İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, hakkında yürütülen mafya bağlantılı tribün soruşturması kapsamında ceza aldı.



İtalyan basınına göre Hakan Çalhanoğlu, savcılıkla anlaşarak bir maç men cezasını kabul etti.



Bunun yanı sıra, futbolcuya 30 bin euro para cezası da verildi.



VERONA MAÇINDA YOK



Verilen bu ceza nedeniyle Çalhanoğlu, Inter'in Serie A'da Verona ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.



INZAGHI'YE DE CEZA



Aynı soruşturma kapsamında Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'ye de 15 bin euro para cezası ve bir maçlık men cezası uygulandı.



NE OLMUŞTU?



Hakan Çalhanoğlu'nun adı, Inter ve Milan kulüplerinin bazı taraftar gruplarının, özellikle İtalyan mafyası 'Ndrangheta' ile bağlantılı olduğu iddialarının araştırıldığı bir soruşturma kapsamında geçmişti.



Milli futbolcu, Inter'in eski tribün lideri Marco Ferdico ve öldürülen Antonio Bellocco ile temas kurduğu gerekçesiyle savcılığa ifade vermişti. İfadesinde bu kişilerle görüştüğünü kabul eden Çalhanoğlu, görüşme nedeninin Şubat 2023'te Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası destek amacıyla açılan pankarta teşekkür etmek olduğunu belirtmişti.



Kamuoyuna yansıyan, tribün liderleriyle yemek yediği iddialarını reddeden Çalhanoğlu, kulübü Inter'in de kendisine bu kişilerle görüşmemesi yönünde tavsiyede bulunduğunu ifade etmişti.







