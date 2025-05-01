İtalya'daki soruşturmada Hakan Çalhanoğlu'na ceza!

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, mafya bağlantılı tribün soruşturması kapsamında savcılıkla anlaşarak bir maçlık men ve 30 bin euro para cezası aldı. Milli futbolcu, Verona maçında sahada olmayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İtalya'daki soruşturmada Hakan Çalhanoğlu'na ceza!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2025 17:37
İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, hakkında yürütülen mafya bağlantılı tribün soruşturması kapsamında ceza aldı.

İtalyan basınına göre Hakan Çalhanoğlu, savcılıkla anlaşarak bir maç men cezasını kabul etti.

Bunun yanı sıra, futbolcuya 30 bin euro para cezası da verildi.

VERONA MAÇINDA YOK

Verilen bu ceza nedeniyle Çalhanoğlu, Inter'in Serie A'da Verona ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

INZAGHI'YE DE CEZA

Aynı soruşturma kapsamında Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'ye de 15 bin euro para cezası ve bir maçlık men cezası uygulandı.

NE OLMUŞTU?

Hakan Çalhanoğlu'nun adı, Inter ve Milan kulüplerinin bazı taraftar gruplarının, özellikle İtalyan mafyası 'Ndrangheta' ile bağlantılı olduğu iddialarının araştırıldığı bir soruşturma kapsamında geçmişti.

Milli futbolcu, Inter'in eski tribün lideri Marco Ferdico ve öldürülen Antonio Bellocco ile temas kurduğu gerekçesiyle savcılığa ifade vermişti. İfadesinde bu kişilerle görüştüğünü kabul eden Çalhanoğlu, görüşme nedeninin Şubat 2023'te Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası destek amacıyla açılan pankarta teşekkür etmek olduğunu belirtmişti.

Kamuoyuna yansıyan, tribün liderleriyle yemek yediği iddialarını reddeden Çalhanoğlu, kulübü Inter'in de kendisine bu kişilerle görüşmemesi yönünde tavsiyede bulunduğunu ifade etmişti.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.