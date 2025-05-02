UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Chelsea, deplasmanda Djurgarden ile karşı karşıya geldi.



3Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-1 kazandı.



Chelsea'nin gollerini 13'üncü dakikada Jadon Sancho, 43'üncü dakikada Noni Madueke ve 59 ile 65'inci dakikalarda Nicolas Jackson kaydetti.



Djurgarden'de fileleri 68'inci dakikada Isak Alemayehu Mulugeta havalandırdı.



8 Mayıs'ta Londra'da oynanacak rövanş maçı öncesi Chelsea büyük bir avantajın sahibi oldu.



Turu geçen ekip, Real Betis - Fiorentine eşleşmesinin kazananı ile finalde kozlarını paylaşacak.



