Chelsea, Konferans Ligi'nde finale çok yakın!

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Chelsea, deplasmanda Djurgarden'ı 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea, Konferans Ligi'nde finale çok yakın!
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01 Mayıs 2025 23:54
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 00:34
UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Chelsea, deplasmanda Djurgarden ile karşı karşıya geldi.

3Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-1 kazandı.

Chelsea'nin gollerini 13'üncü dakikada Jadon Sancho, 43'üncü dakikada Noni Madueke ve 59 ile 65'inci dakikalarda Nicolas Jackson kaydetti.

Djurgarden'de fileleri 68'inci dakikada Isak Alemayehu Mulugeta havalandırdı.

8 Mayıs'ta Londra'da oynanacak rövanş maçı öncesi Chelsea büyük bir avantajın sahibi oldu.

Turu geçen ekip, Real Betis - Fiorentine eşleşmesinin kazananı ile finalde kozlarını paylaşacak.

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