Derbinin dili Portekizce olacak!

Beşiktaş; bu sezon 16 gol 12 asist yapan Portekizli on numarası Rafa'ya, Fenerbahçe ise devre arasında gelen, 12 gol 1 asiste ulaşan Brezilyalı on numara Talisca'ya güveniyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Derbinin dili Portekizce olacak!
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02 Mayıs 2025 09:27
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı derbide gözler on numaralara çevrildi. Her iki takımın da kozu 'Portekizce' konuşan yıldızlar olacak.

Siyah-Beyazlılar adına sezonun en başarılı transferi olarak görülen ve geçtiğimiz haftalardaki Galatasaray galibiyetinde şık bir golle dikkat çeken Portekizli Rafa Silva, tüm kulvarda 16 gol 12 asistle oynayarak takımını adeta sırtında taşıdı.

İLK KEZ BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Devre arasında Al-Nassr'dan kadroya katılan ve sonradan açılan Anderson Talisca; Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 14 maçta 12 gol atıp 1 asist yaptı. Trabzonspor derbisine hat-trick ile damga vuran Brezilyalı, ilk kez eski takımı Beşiktaş'a karşı sınav verecek.

İKİ MAÇTA BİR GOL KATKISI

Ligde 10 gol 5 asistle oynayan Rafa; her iki maçta bir skor katkısı sunarken, 11 lig maçında 9 golle oynayan ve asist üretemeyen Talisca ise 70 dakikada bir gol attı... İkili mücadele, pas, dribling, pas arası, defansif katkı gibi istatistiklerde Rafa Silva, Anderson Talisca'nın önünde geldi.

 

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