Trabzonspor'dan Romulo için ilk temas!

Trabzonspor, forvet transferinde Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo'yu alternatif olarak listesine dahil etti. İzmir ekibiyle ilk temaslar kuruldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Romulo için ilk temas!
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02 Mayıs 2025 10:16
Yeni sezonda güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor, hücum hattını da yeniden yapılandıracak.

ROMULO GÜNDEME ALINDI

Paul Onuachu'nun bonservisini almayı veya bu sezon adından sıkça söz ettiren Simon Banza'yı takımda tutmayı planlayan Karadeniz ekibi, bir yandan da alternatif isimler üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda Göztepe'nin 23 yaşındaki golcüsü Romulo'nun gündeme alındığı öğrenildi.

SOMUT ADIM BEKLENİYOR

Trabzonspor'un Romulo için Göztepe ile ilk temasları kurduğu ve transfer sürecinin, Onuachu ve Banza dosyalarındaki gelişmelere göre hız kazanabileceği belirtilidi. Avrupa'dan da talipleri bulunan Romulo'nun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilse de Göztepe'nin bu rakamın üzerinde bir bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi. Trabzonspor'un kısa süre içinde transferde somut adımlar atması bekleniyor.

BU SEZON 15 GOL VE 10 ASİSTİ VAR

Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Romulo, bu sezon ise forma giydiği 25 maçta 11 gol atarken, 9 asist yaptı. 1.93 metre boyundaki Brezilyalı oyuncu, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 4 gol ve 1 asist üretti. Toplamda 15 kez fileleri havalandırırken 10 asistle 25 kez skora katkı sağladı.

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