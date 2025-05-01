Real Madrid TV'den hakem atamasına tepki!

Real Madrid TV, Celta Vigo maçı öncesi hakemler Gil Manzano ve Hernández Maeso hakkında sert eleştiriler içeren videolar yayınladı. Kulüp televizyonu, Manzano'yu "son dönemin en büyük hakem skandalının baş aktörü" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid TV'den hakem atamasına tepki!
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01 Mayıs 2025 18:31
Real Madrid kulübünün resmi televizyonu Real Madrid TV, sezon boyunca tartışma yaratan hakem videolarına bir yenisini daha ekledi.

Kanal, 4 Mayıs Pazar günü oynanacak Real Madrid – Celta Vigo karşılaşmasının hakemleri Gil Manzano ve Hernandez Maeso hakkında eleştirel içerikler yayınladı.

"EN BÜYÜK SKANDALIN BAŞ AKTÖRÜ"

Real Madrid TV, maçın baş hakemi Gil Manzano hakkında hazırladığı videoda, geçtiğimiz haftalarda Valencia deplasmanında Bellingham'ın sayılmayan golünü gündeme getirdi. Kanal, Manzano'nun daha önce yönettiği bazı karşılaşmalarda da Real Madrid'i mağdur ettiğini öne sürdü. Videoda, "Bu isim Jesús Gil Manzano. Son zamanların en büyük hakem skandalının baş aktörü ve şimdi Real Madrid - Celta Vigo maçını yönetecek. Ayrıca daha önce Real Madrid maçlarında net penaltının verilmemesine ve golün iptal olmasına sebep olan VAR hakemi Hernandez Maeso da bu maça atanmıştır." ifadeleri yer aldı.

GEÇMİŞTE DE KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Real Madrid TV'nin hakem performanslarını hedef alan videoları, bu sezon birçok kez tartışma yaratmıştı. Özellikle Kral Kupası finali öncesinde hakemlerin bu videolara tepki göstermesi büyük bir krize yol açmış, Real Madrid'in federasyon etkinliğine katılmaması ve final maçına çıkmayabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

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