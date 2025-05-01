Anadolu Efes, Panathinaikos'a karşı seriyi uzatma peşinde!

Anadolu Efes, THY Euroleague'de cuma günü Panathinaikos'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, Panathinaikos'a karşı seriyi uzatma peşinde!
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01 Mayıs 2025 13:21
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında pazar günü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos, üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde 2-1 üstün durumda bulunuyor.

OAKA'da oynanan maçların ilkini Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadeleden ise Anadolu Efes 79-76 galip ayrıldı.

Yunanistan ekibi, Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı serinin üçüncü karşılaşmasında ise Anadolu Efes'e 81-77 üstünlük kurdu.

İki takım 38. kez rakip olacak

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Euroleague'de 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında organizasyonda oynanan 37 müsabakanın 16'sını lacivert-beyazlılar, 21'ini ise yeşil-beyazlı takım kazandı.

Avrupa'da 874. randevu

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 874. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 873 karşılaşmada 493 galibiyet, 380 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Euroleague'de ise 626. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 625 maçın 336'sını kazandı, 289'undan mağlubiyetle ayrıldı.

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