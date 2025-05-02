Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz atağı!

Beşiktaş, İskoçya ekibi Rangers'da forma giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz transferi için harekete geçti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz atağı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2025 08:29
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 08:52
Beşiktaş'ta gelecek sezonun transferi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlıların gündemine eski bir oyuncusu geldi.

RIDVAN YILMAZ HAMLESİ

Rangers forması giyen eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın sezon sonunda İskoç ekibinden ayrılarak eski kulübüne geri döneceği öne sürüldü. Beşiktaş yönetiminin de bu transfer için çalışmalara başladığı bildirildi.

BU SEZON PERFORMANSI

İskoçya temsilcisinde 29 maçta görev alan milli futbolcu, 2 asistlik katkı yaptı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.