Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz atağı!

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transferi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlıların gündemine eski bir oyuncusu geldi.
RIDVAN YILMAZ HAMLESİ
Rangers forması giyen eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın sezon sonunda İskoç ekibinden ayrılarak eski kulübüne geri döneceği öne sürüldü. Beşiktaş yönetiminin de bu transfer için çalışmalara başladığı bildirildi.
BU SEZON PERFORMANSI
İskoçya temsilcisinde 29 maçta görev alan milli futbolcu, 2 asistlik katkı yaptı.
RIDVAN YILMAZ HAMLESİ
Rangers forması giyen eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın sezon sonunda İskoç ekibinden ayrılarak eski kulübüne geri döneceği öne sürüldü. Beşiktaş yönetiminin de bu transfer için çalışmalara başladığı bildirildi.
BU SEZON PERFORMANSI
İskoçya temsilcisinde 29 maçta görev alan milli futbolcu, 2 asistlik katkı yaptı.