Olympiakos, Final Four'da!

THY Euroleague play-off etabı 4. maçında Olympiakos, deplasmanda Real Madrid'i 86-84 mağlup etti ve adını Final Four'a yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Olympiakos, Final Four'da!
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02 Mayıs 2025 00:22
Basketbol THY Euroleague play-off etabı 4. maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'i 86-84 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve dörtlü finale kaldı.

Movistar Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-42 üstün gitti.

İkinci devrede etkili hücum eden Olympiakos, üçüncü periyodunu 68-65 önde bitirdiği karşılaşmayı 86-84 kazandı.

Yunanistan ekibinde Evan Fournier, 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de ise Mario Hezonja'nın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Seriyi 3-1 kazanan Olympiakos, Fenerbahçe Beko'nun ardından dörtlü finale yükselen ikinci takım oldu.

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