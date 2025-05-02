Olympiakos, Final Four'da!

Basketbol THY Euroleague play-off etabı 4. maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'i 86-84 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve dörtlü finale kaldı.



Movistar Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-42 üstün gitti.



İkinci devrede etkili hücum eden Olympiakos, üçüncü periyodunu 68-65 önde bitirdiği karşılaşmayı 86-84 kazandı.



Yunanistan ekibinde Evan Fournier, 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de ise Mario Hezonja'nın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



Seriyi 3-1 kazanan Olympiakos, Fenerbahçe Beko'nun ardından dörtlü finale yükselen ikinci takım oldu.



