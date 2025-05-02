Galatasaray'dan kombine yenileme rekoru!

Galatasaray, yeni sezon öncesi kombine yenileme rekoru kırıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan kombine yenileme rekoru!
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02 Mayıs 2025 10:04
Galatasaray, yeni sezon öncesi kombine yenileme rekoru kırıldığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"2025-2026 Futbol Sezonu kombine yenilemelerinde rekor yenileme yüzdesine ulaştık. Bu sebep ile tüm kombinesini yenileyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz.

Kalan yerlerin sınırlı olması sebebiyle 4-5 Mayıs 2025 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında Rams Park kombine ofisimizden sadece aşağıdaki kategori/ bloklarda yer değişikliği yapılabilecektir.

Kategoriler Bloklar

Kategori 1 113

Kategori 6 402-413-417-428

Kategori 7 Tüm Bloklar

Kategori 9 Tüm Bloklar"

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