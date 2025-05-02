Galatasaray'dan kombine yenileme rekoru!

Galatasaray, yeni sezon öncesi kombine yenileme rekoru kırıldığını duyurdu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"2025-2026 Futbol Sezonu kombine yenilemelerinde rekor yenileme yüzdesine ulaştık. Bu sebep ile tüm kombinesini yenileyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz.
Kalan yerlerin sınırlı olması sebebiyle 4-5 Mayıs 2025 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında Rams Park kombine ofisimizden sadece aşağıdaki kategori/ bloklarda yer değişikliği yapılabilecektir.
Kategoriler Bloklar
Kategori 1 113
Kategori 6 402-413-417-428
Kategori 7 Tüm Bloklar
Kategori 9 Tüm Bloklar"
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"2025-2026 Futbol Sezonu kombine yenilemelerinde rekor yenileme yüzdesine ulaştık. Bu sebep ile tüm kombinesini yenileyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz.
Kalan yerlerin sınırlı olması sebebiyle 4-5 Mayıs 2025 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında Rams Park kombine ofisimizden sadece aşağıdaki kategori/ bloklarda yer değişikliği yapılabilecektir.
Kategoriler Bloklar
Kategori 1 113
Kategori 6 402-413-417-428
Kategori 7 Tüm Bloklar
Kategori 9 Tüm Bloklar"