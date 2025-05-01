Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona ile Inter arasında oynanan ve 3-3 sona eren karşılaşmada 17 yaşındaki Lamine Yamal, 24. dakikada attığı golle dikkatleri üzerine çekti.
Eski Liverpoollu futbolcu ve futbol yorumcusu Jamie Carragher, genç yıldızı Lionel Messi'nin en parlak dönemine benzetti.
"ONU İZLEMEK, MESSI'NIN ZİRVE DÖNEMİ GİBİYDİ"
CBS Sports'a konuşan Carragher, "Onu izlemek, Messi'nin zirve dönemini izlemek gibiydi. Top ayağına geldiğinde tüm oyun durdu, herkes ne yapacağını görmek için bekledi" ifadelerini kullandı.
"OYUNUN İÇİNDE DAHA FAZLA YER ALIYOR"
Mbappe ve Haaland'ın Messi-Ronaldo sonrası dönemin en iyileri olarak görülmesine değinen Carragher, "Haaland'ın asla onun seviyesine çıkacağını düşünmüyorum, sadece harika bir golcü. Yamal'ın performansına baktığınızda, şu an Mbappe'den daha iyi diyemem ama daha fazlası var. Oyunun içinde çok daha fazla yer alıyor" sözleriyle genç oyuncunun potansiyeline vurgu yaptı.
Jamie Carragher: "Yamal, aynı Messi gibi!"
Eski Liverpoollu futbolcu ve futbol yorumcusu Jamie Carragher, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'a övgülerde bulundu.
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona ile Inter arasında oynanan ve 3-3 sona eren karşılaşmada 17 yaşındaki Lamine Yamal, 24. dakikada attığı golle dikkatleri üzerine çekti.
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