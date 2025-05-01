Barcelona'da Kounde, 3 hafta yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona ile Inter 3-3 berabere kaldı.



Kendi evinde avantajı elde edemeyen Barcelona, defans oyuncusu Jules Kounde'yi sakatlığa kurban verdi.



Inter ile oynanan maçta sakatlanan Fransız oyuncu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.



Kounde, Barcelona'nın Inter ile 6 Mayıs tarihinde oynayacağı rövanş karşılaşmasında da kadroda yer alamayacak.



PERFORMANSI



Katalan ekibiyle bu sezon 53 maça çıkan futbolcu, 4 gol ve 8 asitlik performans sergiledi.