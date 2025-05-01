Barcelona'da Kounde, 3 hafta yok!

Barcelona'nın Inter ile oynadığı maçta sakatlanan Jules Kounde, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'da Kounde, 3 hafta yok!
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01 Mayıs 2025 16:30
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona ile Inter 3-3 berabere kaldı. 

Kendi evinde avantajı elde edemeyen Barcelona, defans oyuncusu Jules Kounde'yi sakatlığa kurban verdi. 

Inter ile oynanan maçta sakatlanan Fransız oyuncu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. 

Kounde, Barcelona'nın Inter ile 6 Mayıs tarihinde oynayacağı rövanş karşılaşmasında da kadroda yer alamayacak.

PERFORMANSI

Katalan ekibiyle bu sezon 53 maça çıkan futbolcu, 4 gol ve 8 asitlik performans sergiledi.
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