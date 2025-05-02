Leonardo Bonucci: "Hedefim İtalya'yı çalıştırmak"

Ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen İtalyan oyuncu Leonardo Bonucci, teknik direktörlük sınavlarına hazırlanmaya başladığını açıkladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Leonardo Bonucci: 'Hedefim İtalya'yı çalıştırmak'
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02 Mayıs 2025 09:13
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 09:14
Geçen sezonun ikinci yansında Fenerbahçe'de forma giyen dünyaca ünlü İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, teknik direktörlük için kurs almaya başladı.

Efsanevi oyuncu, "Hiçbir kararımdan pişmanlık duymadım kariyerimde. Şimdi A teknik direktörlük sınavına hazırlanıyorum. İtalya'da gençlik liginde ve Serie C'de çalışacağım. Hedefim bir gün İtalya'yı çalıştırmak" açıklamasında bulundu.

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