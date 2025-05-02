Leonardo Bonucci: 'Hedefim İtalya'yı çalıştırmak'

Geçen sezonun ikinci yansında Fenerbahçe'de forma giyen dünyaca ünlü İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, teknik direktörlük için kurs almaya başladı.
Efsanevi oyuncu, "Hiçbir kararımdan pişmanlık duymadım kariyerimde. Şimdi A teknik direktörlük sınavına hazırlanıyorum. İtalya'da gençlik liginde ve Serie C'de çalışacağım. Hedefim bir gün İtalya'yı çalıştırmak" açıklamasında bulundu.
Efsanevi oyuncu, "Hiçbir kararımdan pişmanlık duymadım kariyerimde. Şimdi A teknik direktörlük sınavına hazırlanıyorum. İtalya'da gençlik liginde ve Serie C'de çalışacağım. Hedefim bir gün İtalya'yı çalıştırmak" açıklamasında bulundu.