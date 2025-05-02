Fenerbahçe, Beşiktaş'ı eski aşklarıyla vurma hedefinde!

Teknik direktör Jose Mourinho, derbi öncesinde eski Beşiktaşlı iki oyuncusunu özel olarak hazırlıyor.
Siyah-Beyazlı camiada iz bırakan Talisca ve Cenk Tosun, bu kez Sarı-Lacivertli formayla eski takımlarına karşı sahada olacak.
A PLANI
Brezilyalı yıldız Talisca, Beşiktaş'ta geçirdiği iki sezonda 80 maçta 37 gol, 14 asistle dikkat çekmiş ve 1 lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Şimdi ise Fenerbahçe'de son 5 lig maçında attığı gollerle formunun zirvesine çıkan Sambacı, Mourinho'nun derbideki bir numaralı kozu olacak. Uzaktan şutları, duran toplardaki başarısı ve hava toplarındaki üstünlüğüyle Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşatması bekleniyor.
B PLANI
Cenk Tosun da Beşiktaş'ta üç farklı dönemde 227 kez forma giyip 96 gol, 30 asistle takımına büyük katkı sağlamış, 3 şampiyonluk kazanmış ve kulübüne Everton transferiyle 22.5 milyon Euro kazandırmıştı.
Mourinho, sezon boyunca fazla şans vermediği deneyimli golcüyü bu kez B planı olarak kulübede hazır tutacak. Portekizli teknik adamın, maçın gidişatına göre ikinci yarıda Cenk'i sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi.
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında hem sezonun ilk derbi galibiyetini almak hem de şampiyonluk yarışında kritik bir virajı geride bırakmak istiyor. Mourinho ise eski Beşiktaşlı öğrencileriyle bu zorlu mücadeleden galip çıkmayı hedefliyor.
Siyah-Beyazlı camiada iz bırakan Talisca ve Cenk Tosun, bu kez Sarı-Lacivertli formayla eski takımlarına karşı sahada olacak.
A PLANI
Brezilyalı yıldız Talisca, Beşiktaş'ta geçirdiği iki sezonda 80 maçta 37 gol, 14 asistle dikkat çekmiş ve 1 lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Şimdi ise Fenerbahçe'de son 5 lig maçında attığı gollerle formunun zirvesine çıkan Sambacı, Mourinho'nun derbideki bir numaralı kozu olacak. Uzaktan şutları, duran toplardaki başarısı ve hava toplarındaki üstünlüğüyle Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşatması bekleniyor.
B PLANI
Cenk Tosun da Beşiktaş'ta üç farklı dönemde 227 kez forma giyip 96 gol, 30 asistle takımına büyük katkı sağlamış, 3 şampiyonluk kazanmış ve kulübüne Everton transferiyle 22.5 milyon Euro kazandırmıştı.
Mourinho, sezon boyunca fazla şans vermediği deneyimli golcüyü bu kez B planı olarak kulübede hazır tutacak. Portekizli teknik adamın, maçın gidişatına göre ikinci yarıda Cenk'i sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi.
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında hem sezonun ilk derbi galibiyetini almak hem de şampiyonluk yarışında kritik bir virajı geride bırakmak istiyor. Mourinho ise eski Beşiktaşlı öğrencileriyle bu zorlu mücadeleden galip çıkmayı hedefliyor.