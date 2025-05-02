2. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda dördüncü gün yarışları sağanak altında yapıldı.



Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MİYC) organize ettiği şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İsviçre, Letonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan'dan 19 yelkenli yat ile 170 sporcu mücadele ediyor.



Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, dördüncü gün yarışları öncesinde antrenman turları yaptı.



Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği parkurda, yatlar sınıflarına göre start aldı.



ORC-1, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıfında yarışan yatlar, koy içinde tek yarışı sağanak altında gerçekleştirdi.



Şampiyona, cuma sona erecek.



Organizasyonun dördüncü gün yapılan tek yarışında sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şöyle:



ORC-A



1- Frogfoot (Sergei Bryuzga)



2- Vakkorama (Cem Hakko)



3- Farraway-Mıknatıs Yachting (Zafer Öznur)



ORC-B



1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov)



2- Courier Du Coeur (Andrey Arbuzov)



3- Buyan (Sergei Karayaev)



ORC-C



1- Wizard (Pavel Karachov)



2- You Too (Vasily Echin)



3- Jason (Denis Shari)



ORC-D



1- İvana (Aleksei Brunov)



2- Aleksandriya (İlya Strakh)



3- Stormy (Tunca Çalışkan)



