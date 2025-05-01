Hentbol HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu

Hentbol kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi, erkeklerde ise Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş finale yükledi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Hentbol HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu
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01 Mayıs 2025 22:25
Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası erkekler ve kadınlarda finale yükselen takımlar belli oldu.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ile Celal Atik Spor Salonunda karşı karşıya geldi. Ortahisar Belediyesi, maçı 33-28 kazanarak ilk finalist oldu.

Diğer yarı final maçında ise Bursa Büyükşehir Belediyesi, uzatmaları 26-26 eşitlikle tamamlanan maçta rakibi Armada Praxis Yalıkavak'a 7 metre atışlarına 2-0 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

Ortahisar Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi final karşılaşması, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak.

Erkek

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda Beykoz Belediyesi ve Beşiktaş, finale adını yazdırdı.

Beykoz Belediyesi, Nilüfer Belediyesi'ni 35-31 yenerek finale adını yazdırdı.

Beşiktaş ise Depsaş Enerji AS Hentbol'u 40-22 yendi ve finale yükseldi.

Beykoz Belediyesi, Beşiktaş HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası final maçı, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30'da başlayacak.

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