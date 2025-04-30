Barcelona - Inter Maçı Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir?

Barcelona - Inter maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT'nin dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.BARCELONA - INTER MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZYarı final karşılaşmalarında sahaya çıkacak takımlardan Barcelona, çeyrek finalde Real Madrid'i iki kez peş peşe mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Inter ise çeyrek finalde eşleştiği Aston Villa'yı ilk maçta 3-1 mağlup ederken ikinci karşılaşmada 3-2 yenildi. İşte, Şampiyonlar Ligi yarı final Barcelona - Inter maçı canlı yayın bilgisi... Karşılaşma, futbolseverler için TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya gelecek. Estadi Olimpic Lluis Companys'te oynanacak mücadele 30 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.Inter'in Barcelona'yı konuk edeceği ikinci maç ise 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de olacak.Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Inigo Martínez, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran TorresInter: Sommer; Augusto, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, ThuramBarcelona için son yıllarda nispeten sıkıntılı günler yaşandı. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu 2014/15'te yaşayan Barcelonalı taraftarlar, bu süreçte Real Madrid'in beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu gördü. Ancak Alman patron Hansi Flick yönetimindeki ilk sezonlarında, heyecan verici genç bir kadro ve 36 yaşındaki Robert Lewandowski ile 28 yaşındaki Brezilyalı Raphinha'nın önemli hücum yetenekleriyle 2018/19 sezonundan bu yana ilk Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaştılar.Bu sezondan önceki son altı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin beşini kaybeden Barcelona, Dortmund'u kolaylıkla geçip 2018/19 sezonundan bu yana bu turnuvadaki ilk yarı finaline çıkarken hiçbir sahne korkusu belirtisi göstermedi. Önlerindeki Raphinha, Robert Lewandowski ve Lamine Yamal'dan oluşan yıkıcı üçlü, Dortmund'a karşı evlerinde oynadıkları maçta gollerini attılar ve bu sezon Barcelona'nın turnuvada attığı 37 golün 27'sini attılar, forvetlerin Inter'i ciddi şekilde test edeceği açık.İki takımın Şampiyonlar Ligi'nde daha önce oynadığı 12 karşılaşmada Barcelona'nın üstünlüğü vardı: 6 Galibiyet 4 Beraberlik 2 Mağlubiyet. Ancak Inter, bu karşılaşmaların en önemlisinde galip gelmenin rahatlığını yaşayabilir; Jose Mourinho'nun 'Nerazzurri'si, Bayern'e karşı 2009/10 final zaferine giden yolda yarı finalde Katalan ekibini toplamda 3-2 yendi.Simone Inzaghi'nin şimdiki takımı Mourinho döneminin direncine sahip; çok fazla gol atmaları gerekmiyor (Barcelona'nın 37 golüne karşılık bu sezon şu ana kadar 19 gol attılar) ancak savunmadaki kararlılıkları attıkları gollerin çok değerli olmasını sağladı ve sezon boyunca sadece beş gol yediler.Dahası, Lautaro Martinez gibi olağanüstü formda bir golcüleri var. Arjantinli oyuncu son beş Şampiyonlar Ligi maçında gol attı ve Avrupa'nın en üst düzey kulüp yarışmasında Inter adına 20'den fazla gol atan ilk oyuncu oldu.İki takım şu ana kaar 12 resmi maçta karşı karşıya geldi. Barcelona bu maçların 6'sını kazanırken, Inter ise 2 maçta sahadan zaferle ayrıldı.Daha önce 2009/10'daki Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde ise Jose Mourinho'nun Inter'i 3-1 ve 0-1'lik skorlarla kazanmıştı.Barcelona ilk maçta avantaj yakalamak zorunda. Inter, Eylül 2022'de grup aşamasında Bayern'e karşı aldığı 2-0'lık mağlubiyetten bu yana evinde oynadığı son 15 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmedi (12 Galibiyet 3 Beraberlik).Hansi Flick: "Inter'i hem oyun tarzı hem de yaptıklarıyla gerçekten takdir ediyorum. Tecrübeli bir takımlar; son derece iyi savunma yapıyorlar. Sadece defansif olarak değil, topa sahip olduklarında da iyi organize oluyorlar. Taktiksel açıdan gerçekten zekiler. Genel olarak Inter harika bir takım. Olağanüstü forvetleri var. Savunmaları da en üst seviyede. Inter harika bir teknik direktör tarafından yönetiliyor. Inzaghi'nin son yıllarda yaptıkları gerçekten inanılmaz."Simone Inzaghi: "Barcelona zaman içinde çok iyi inşa edilmiş bir takım. Harika bir oyun oynamak için gereken her şeye sahipler ve Hansi Flick tıpkı Bayern ve Almanya'da yaptığı gibi harika bir organizasyon kurdu. Gençlerle yaptıkları çalışmalar için de onları tebrik etmeliyiz. Büyük yetenekler yetişiyor. Lamine Yamal dünyada eşi benzeri olmayan bir yetenek, bireysel olarak harika performanslar çıkarıyor ama aynı zamanda takıma da çok faydalı oluyor."Lamine Yamal: "Savunmada Inter çok güçlü bir takım. Bu onların en büyük silahı; Şampiyonlar Ligi'nde her yıl bunu kanıtlıyorlar. Finale ulaşmak ve kim olduğumuzu göstermek için sabırsızlanıyoruz."Lautaro Martinez: "Büyük bir coşkumuz var. Üç yıl içinde ikinci kez yarı finale yükseldik ve bu uzun yıllardır Inter'in başına gelmemişti. Şampiyonlar Ligi'nde harika iş çıkarıyoruz ve taraftarlarımızın hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir kez daha final oynamak için büyük bir istek duyuyoruz."