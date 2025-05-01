Maurizio Sarri, Milan'a imza atabilir!

Teknik direktörü Sergio Conceçao ile sezon sonunda yollarını ayırmak isteyen Milan'da en güçlü adaylardan biri Maurizio Sarri.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Maurizio Sarri, Milan'a imza atabilir!
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01 Mayıs 2025 16:15
Milan, yeni sezonda yeniden teknik direktör değişikliğine gidebilir.

İtalyan ekibi, sezona Paulo Fonseca ile başlamış ancak beklenen sonuçların gelmemesinin ardından aralık ayında göreve Sergio Conceiçao getirilmişti.

SEZON SONUNDA VEDA

Sergio Conceiçao yönetiminde de beklediğini bulamayan Milan, sezon sonunda Portekizli teknik adamla da yollarını ayırabilir. Milan'ın aralık ayında sözleşme imzaladığı Conceiçao'nun kontratı 2026 yılına kadar devam ediyor ancak İtalyan ekibinin sözleşmeyi sezon sonunda feshetme hakkı bulunuyor.

MAURIZIO SARRI

İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'ın Conceiçao yerine düşündüğü en güçlü adaylardan birinin Maurizio Sarri olduğu yazıldı.

DAHA ÖNCE KABUL ETMEDİ

Sarri'nin, aralık ayında Fonseca ile yolların ayrılmasının ardından da Milan ile görüştüğü ancak uzun vadeli proje istemesi nedeniyle o dönemde Milan'ı reddettiği kaydedildi.

ÖNCELİĞİ İNGİLTERE VEYA İTALYA

Mart 2024'te Lazio'dan ayrılmasından bu yana kulüp çalıştırmayan Maurizio Sarri'nin, son dönemde bazı Suudi Arabistan ekiplerini geri çevirdiği ve önceliği Premier Lig ile Serie A'ya verdiği kaydedildi.

Öte yandan Gian Piero Gasperi'nin 2026'da bitecek sözleşmesini uzatmayacağını açıklamasının ardından Atalanta'nın da Sarri ile temasa geçtiği ifade edildi.

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