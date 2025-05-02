Fenerbahçe'de imza bekleniyor: Marko Guduric

Fenerbahçe Beko'nun takımın önemli isimlerinden biri olan Marko Guduric ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de imza bekleniyor: Marko Guduric
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02 Mayıs 2025 10:57
Fenerbahçe Beko forması giyen Marko Guduric ile ilgili önemli bir gelişme gündeme geldi.

İtalyan basınından Alessandro Maggi'nin haberine göre, Olimpia Milano ve Kızılyıldız, 30 yaşındaki basketbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Guduric'e olan bu ilgiye rağmen Fenerbahçe'nin yıldız isimle yeni sözleşme imzalamasının beklendiği yazıldı.

Fenerbahçe Beko'da bu sezon 58 maçta süre bulan Guduric; 20,9 dakika, 10,1 sayı ve 3.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

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