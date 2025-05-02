Dusan Alimpijevic'ten Obradovic itirafı!

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, katıldığı bir programda Zeljko Obradovic ile ilgili itirafta bulundu.



Alimpijevic, "Zeljko Obradovic'in sözleri kesinlikle doğru. Bu, koçluğun en büyük gerçeği. İlk ve en temel şey, oyuncuların her sorusuna cevap verebilmektir. Bir koç olarak bir cevabını yoksa veya kendinizden emin değilseniz ve oyuncular bunu hissederse o oyuncularla işiniz biter. Bunu düzeltmek çok zordur." ifadelerini kullandı.



Sözlerine devam eden Alimpijevic, "Bilgi, oyuncular için her zaman tek ve gerçek otoritedir. Koçlar genelde otoriteyi yanlış kullanır. Oyuncular sizin bilmediğnizi hissederse, ne yaparsanız yapın hiçbir etkisi olmaz." dedi.



Obradovic'in Fenerbahçe döneminde antrenmanlara katıldığını söyleyen Dusan Alimpijevic, "O zamanlar yaptığımız bazı şeyleri bugün hala uyguluyorum ve felsefemi geliştirmem yardımcı oluyor." diye konuştu.



