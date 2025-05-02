Paulista ve Emirhan'dan Solskjaer'e mesaj: 'Oynat bizi hocam!'

Beşiktaş camiasında soğuk duş etkisine yol açan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Fenerbahçe derbisi öncesindeki "Paulista ve Emirhan umarım hazır olur ama emin değilim. Bu tip durumlarla başa çıkmamız gerekiyor. Bazı oyuncuların olmaması, diğer oyunculara fırsat tanıyor" açıklamasının ardından gözler stoperlere çevrildi.
"İĞNE BİLE OLSA BİZİ OYNAT!"
İki futbolcu da Fenerbahçe derbisinde oynamak için her türlü fedakarlığa hazır. Paulista ve Emirhan, Norveçli teknik adamla görüşüp "Takımı yalnız bırakamayız. İğne ile bile olsa bizi oynat" dedi. Beşiktaş'ın iki stoperi de futbol hayatlarını riske atmaya hazır.
Solskjaer, kararını maçtan maç günü verecek.
"İĞNE BİLE OLSA BİZİ OYNAT!"
İki futbolcu da Fenerbahçe derbisinde oynamak için her türlü fedakarlığa hazır. Paulista ve Emirhan, Norveçli teknik adamla görüşüp "Takımı yalnız bırakamayız. İğne ile bile olsa bizi oynat" dedi. Beşiktaş'ın iki stoperi de futbol hayatlarını riske atmaya hazır.
Solskjaer, kararını maçtan maç günü verecek.