26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Altekma'nın yeni hedefi Fenerbahçe

Altekma, galibiyet serisini Fenerbahçe Medicana karşısında sürdürmek istiyor

calendar 26 Kasım 2025 13:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Altekma'nın yeni hedefi Fenerbahçe
Altekma Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana ile evinde yapacağı maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Altekma Yönetim Kurulu Üyesi Burak Köse yaptığı açıklamada, ligde son 3 maçlarını kazandıklarını anımsattı.

"Son topa kadar mücadele" sloganının hakkını bu sezonda da verdiklerini aktaran Köse, şunları kaydetti:


"Pes etmeyen karakterimizle sahada sonuna kadar savaşıyoruz. 6 hafta sonunda 4 galibiyetle neleri başarabileceğimizi gösterdik. Cumartesi günü evimizde Fenerbahçe Medicana'yı konuk edeceğiz. Güçlü rakibimizi de yenerek üst üste 4. galibiyetimizi almak hedefindeyiz. Efeler Ligi'nin yanı sıra tarihimizde ilk kez Avrupa kupalarında da boy göstereceğiz. Aralık ayında Hollanda ekibi Sliedrecht Sport takımının konuğu olacağız. Heyecanımız da hedeflerimiz de büyük. Lig ve Avrupa dışında Kupa Volley'de de son topa kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Burak Köse, Fenerbahçe Medicana ile 29 Kasım Cumartesi günü oynayacakları maça tüm taraftarı davet etti.

 
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
