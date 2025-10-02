02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Altay kötü seriyi bitirmek istiyor

TFF 3. Lig'de sezona kötü başlayan Altay, cumartesi günü Bornova 1877 karşısında ilk galibiyetini arayacak. Siyah-beyazlılar, kazanamazsa 22 yıl sonra bir ilki yaşayacak.

02 Ekim 2025
Haber: DHA, Fotoğraf: altay.org.tr
Altay kötü seriyi bitirmek istiyor
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 4 maçında 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak sezona kötü başlayan Altay, cumartesi günü Manisa'da oynanacak Bornova 1877 karşılaşmasında ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor.
 
En son 2022-23 sezonunda galip gelemediği ilk 4 haftayı 1 puanla tamamlayan siyah-beyazlılar, 5'inci haftada evinde Bodrum FK'yı 2-0 yenerek siftah yapmıştı.
 
İzmir temsilcisi 2003-04'te ise ilk 5 müsabakada 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak lige kötü bir başlangıç yapmıştı. Altay bu hafta Bornova temsilcisini yenemezse 22 yıl sonra ilk 5 maçta 3 puanı bir arada görememiş olacak. Son 2 sezonda 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan transfer yasaklısı Altay, üst üste galibiyetler alarak düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
