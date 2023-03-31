Altay, İstanbul'u sevdi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, İstanbul'da oynadığı son 2 maçı kazanarak tehlikeli bölgeden az da olsa uzaklaşmayı başardı.



Ligde 26'ncı haftada Eyüp Stadı'nda Eyüpspor'u 1-0 yenerek rakibini liderlik koltuğundan indiren siyah-beyazlılar, dün de Pendik Stadı'nda konuk olduğu kümede kalma mücadelesindeki rakiplerinden Erzurumspor FK'yı 4-2 mağlup ederek çok kritik iki zafere imza attı. İzmir temsilcisi İstanbul'da çıktığı 2 randevuda hanesine eklediği 6 puanla kabustan uyandı. Altay, evinde 3-0 hükmen galip sayıldığı Yeni Malatyaspor maçı dışında son 11 maçtaki 2 galibiyetini de İstanbul'da elde etti.



Teknik direktör Tuna Üzümcü, hükmen galibiyet dışında siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 5 maçta 3 yenilgi, 2 galibiyet aldı.



Altay'da yaşına rağmen takımın skor yükünü yıllardır olduğu gibi sırtlamayı başaran usta golcü Marco Paixao da Erzurumspor karşısında biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle toplam gol sayısını 16'ya çıkarıp, gol krallığı yarışında 17 golle zirvede yer alan Sakaryasporlu Kasongo'yu takibini sürdürdü.



Ligde pazartesi günü evinde köklü rakiplerinden Süper Lig yarışındaki Sakaryaspor'u konuk edecek İzmir temsilcisi, iç sahadaki 3 maçlık yenilgi serisini sona erdirmeye çalışacak. Kaleci Ozan'ın sakatlığının sürdüğü Altay'da tedavi gören Björkander'in durumu belirsizliğini koruyor.





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