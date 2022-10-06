Altay'dan minik Caner'e anlamlı destek

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Sportif Direktör Tuna Üzümcü ile futbolcular İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Marco Paixao, Tugay Gündem ve Yusuf Tekin, 2 yaşındaki SMA hastası minik Caner'e destek olmak adına ailesinin düzenlediği etkinliğe katıldı.



Gaziemir Belediyesi Sahası'nda düzenlenen etkinlikte futbolcuların imzaladığı Altay formaları, Caner Menekşe'nin tedavisine katkı sağlanması için ailesine teslim edildi. Formaların, "Caner'e Umut Ol" kampanyası ile internet üzerinden açık artırma yoluyla satılacağı ve elde edilecek gelirin tedavi masrafları için kullanılacağı öğrenildi.



Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, "Bu gibi durumlarda kulüp olarak sessiz kalmayı kabul edemiyoruz. Elimizden geldiğince SMA hastalığının farkındalığı için Altay Spor Kulübü olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Umarım formalarımız Caner'in tedavisine az da olsa destek olur. Caner'i sağlığına kavuştuğunda tesislerimizde futbolcularımızla futbol oynamasını görmek tek arzumuz" dedi.



İbrahim Öztürk, "SMA, tedavisi mümkün olan bir durum. Onun için tüm camiamızı destek olmaya davet ediyorum. Önemli olan miktar değil, herkes gücünün yettiği kadarıyla destek olursa bu işi başarabiliriz" diye konuştu.



PAIXAO'DAN DESTEK ÇAĞRISI



Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao taraftardan destek isteyerek, "Ben de babayım. O yüzden çocuklar anne ve babaları için çok değerli. Herkes yardımcı olursa bu işin üstesinden gelebiliriz, haydi büyük taraftar şimdi Caner'e destek ol" çağrısında bulundu. Özgür Özkaya ise "Caner'in tedavisine destek olmak için yapmanız gereken şey çok kolay. Sadece telefonumuzdan atacağımız kısa bir sms ile genç bir kardeşimizin evladımızın savaşına destek verebilirsiniz. Tüm camiamızdan "CANER" yazıp 2330'a SMS atmasını rica ediyorum. Birlikten kuvvet doğar" mesajı verdi.





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