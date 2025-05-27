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Altay'da kongre zamanı

Sezonu küme düşerek tamamlayan Altay'da çarşamba günü olağan genel kurul yapılacak.

calendar 27 Mayıs 2025 15:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da kongre zamanı
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İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, çarşamba günü olağan genel kurula gidecek.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşerek 8 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönen Siyah-beyazlıların kongresi İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak.

Altay'da Sinan Kanlı başkan adaylığından çekildiğini açıklarken, Siyah-beyazlılarda diğer başkan adayı Yüksel Gürüz sürpriz bir aday çıkmazsa seçime tek listeyle girerek kulübün yeni başkanı olacak.

Genel kurulda görevi teslim edecek mevcut Başkan Süleyman Özkaral, delegelerle 1 yıllık görev sürecindeki icraatlarını paylaşacak. Altay'ın toplam borcunun 1 milyar TL'nin üzerinde olduğu ifade edilirken, transfer yasağı bulunan kulüpte başkanlığa talip olan Yüksel Gürüz, transfer tahtasını açarak Altay'ı eski günlerine döndüreceklerini vadetti.

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