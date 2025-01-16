Altay'da eldivenler Ulaş'ta

24 Erzincanspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altay'da kalede yine altyapıdan yetişen Ulaş Hasan'ın görev yapacağı öğrenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altay'da eldivenler Ulaş'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2025 15:05
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda pazar günü Play-Off mücadelesi veren 24 Erzincanspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altay'da kalede yine altyapıdan yetişen Ulaş Hasan'ın görev yapacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda takıma yaklaşık 1 ay sonra dönen tecrübeli file bekçisi Ozan'ın yedek soyunması bekleniyor. Ulaş, üst üste 3'üncü kez ilk 11'de oynamaya hazırlanıyor.

İlk yarıda 8 Aralık'ta deplasmanda oynanan Kepezspor maçının ardından alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İzmir'e dönmeyen 32 yaşındaki kaleci Ozan, ödeme sözü verilmesinin ardından hafta başında yuvaya döndü. İzmir temsilcisinde son 2 karşılaşmada altyapı patentli 19 yaşındaki kaleci Ulaş forma giydi. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın zorlu Erzincan sınavında bir kez daha genç file bekçisine forma vereceği belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery