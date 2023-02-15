Altay'da Başkan Yardımcısı Atayol depreme koştu

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'ın başkan yardımcısı Ahmet Avni Atayol, deprem felaketi nedeniyle Hatay Antakya'da 1 hafta boyunca enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu olan Çevre Yüksek Mühendisi Avni Atayol, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin arama kurtarma ekibinde yer aldı. Deprem bölgesinde ekip olarak teknik donanımları dahilinde ön çalışmaları yapıp görevi başka birimlere devrettiklerini dile getiren Altay Başkan Yardımcısı Atayol, bölgede yük olmamak adına hafta başında İzmir'e dönüş yaptıklarını ifade etti. Atayol, 1999 Gölcük Depremi'nde de görev aldı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu olan Çevre Yüksek Mühendisi Avni Atayol, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin arama kurtarma ekibinde yer aldı. Deprem bölgesinde ekip olarak teknik donanımları dahilinde ön çalışmaları yapıp görevi başka birimlere devrettiklerini dile getiren Altay Başkan Yardımcısı Atayol, bölgede yük olmamak adına hafta başında İzmir'e dönüş yaptıklarını ifade etti. Atayol, 1999 Gölcük Depremi'nde de görev aldı.
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