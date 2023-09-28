Altay'da Ali Kızılkıyu formaya yakın

Geçen hafta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Kızılkıyu, Giresunspor maçında formaya göz kırptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da Ali Kızılkıyu formaya yakın
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28 Eylül 2023 13:53
1'inci Lig'de cumartesi günü Giresunspor deplasmanında galip gelerek düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Altay'da orta saha oyuncusu Ali Kızılkıyu, geçen hafta 1-1 biten Bodrum FK maçında sergilediği performansla formaya göz kırptı.

Siyah-beyazlı ekibin ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı Bodrum randevusunda 63'üncü dakikada oyuna giren Ali, özellikle başarılı ara paslarıyla dikkat çekti.

İzmir temsilcisinin önemli pozisyonlara girmesini sağlayan 22 yaşındaki futbolcunun Giresun deplasmanında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Ali geçen sezon son haftadaki Tuzlaspor müsabakasında Paixao'ya yaptığı asistle alkış toplamıştı.

Öte yandan Altay'da iyileşen Özgür takımla antrenmanlara başlarken, Deniz Kadah düz koşulara devam ediyor.

 
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