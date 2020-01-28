Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Marco Knopp kısa sürede farkını hissettirdi.Sezon başından bu yana Altay Bayındır birçok eleştiri aldı. Hatalı çıkışları ya da bireysel hataları birkaç kez sarı lacivertli takıma pahalıya patladı.Knopp göreve geldikten sonra Altay'da ciddi bir toparlanma dikkat çekti. Antalya kampında yapılan yoğun ve doğru çalışmaların etkisi sonuç vermeye başladı. Altay artık eski hataları yapmadığı gibi son iki lig maçında kritik kurtarışlara imza atarak takımına üç puanı getiren isimlerden biri oldu.