Altay Bayındır: 'Kazanarak başlamak önemliydi'

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Altay, kazanarak başlamalarının önemli olduğunu belirtti.



"HER MAÇ FİNAL"



Altay Bayındır açıklamasında; "Fenerbahçe camiası olarak galibiyetle başlamak önemliydi. Pozisyonları değerlendirsek daha erken de skoru alabilirdik. Her maçı final gibi oynayarak en iyi şekilde devam edeceğiz." dedi.



Altay açıklamalarının devamında; "Beklentileri karşılamak için her gün elimden geldiğince çalışıyorum. Fenerbahçemize yakışır bir performans için her zaman saha içi ve dışı elimizden gelen performansı göstereceğiz." diye konuştu.



Konsantrasyonu bozmadıklarını belirten genç kaleci, "Galibiyetle başlamak önemliydi. her maç final niteliğinde. Sezon sonunda hedefimize ulaşırız inşallah. Her maç önemli. İyi başlamak önemliydi, iyi başladık. Biz Fenerbahçe'yiz ne olursa olsun devam edeceğiz mücadeleye. Futbolda geri düşüyor, öne geçiyorsun ama maç hakem düdüğüyle bitiyor. Her an her saniye konsantre bir şekilde devam etmeliyiz. Bugün bunu yaptık ve iyi sonuç aldık." ifadelerini kullandı.



İlk yarıda net bir golü de önleyen Altay, "Çok önemli bir pozisyondu. İyi pozisyon alarak kurtardım. Bir nebze de olsa katkı verdiysem ne mutlu bana. Geçen sene biraz fazlaydı karşı karşıya pozisyonlar. Çalışınca, doğruyu yapınca sonuç alıyorsun. Devam edeceğiz çalışmaya." dedi.