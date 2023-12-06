Almanya Kupası'nda sürpriz sonuç!

Eintracht Frankfurt, Almanya Kupası'nın son 16 turu maçında Saarbrücken'e 2-0 yenildi ve turnuvaya veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Almanya Kupası'nda sürpriz sonuç!
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06 Aralık 2023 21:58
Almanya Kupası son 16 turu maçında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, 3. Lig ekiplerinden Saarbrücken deplasmanına konuk oldu.

Frankfurt karşılaşmadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

Karşılaşmada Saarbrücken'e galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Kai Brünker ve 78. dakikada Luca Kerber attı.

Frankfurt'ta Noel Futkeu, 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Saarbrücken Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Frankfurt organizasyondan elendi.

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