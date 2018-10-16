UEFA Uluslar Ligi'nde günün tüm sonuçları şöyle:

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi. Stade de France'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Fransa, 2-1'lik skorla kazandı.Almanya, 14. dakikada Toni Kroos'un golüyle 1-0 öne geçti. Fransa, 62. dakikada Antoine Griezmann ile skoru eşitledi. 80. dakikada bu kez Fransa penaltı kazandı. Griezmann, ikinci kez sahne alarak Fransa'yı galibiyete taşıdı.Bu sonucun ardından Fransa, 3 maçta 7 puanla grubun zirvesine oturdu. Son 6 maçının sadece 1'ini kazanabilen Almanya ise 3 maçta 1 puanla son sırada kaldı. Grubun diğer takımı Hollanda 3 puanla ikinci sırada.Her iki takım da gruptaki son maçlarını Hollanda'ya karşı oynayacaklar.Ukrayna 1-0 Çek Cumhuriyetiİrlanda 0-1 GallerNorveç 1-0 BulgaristanSlovenya 1-1 Güney KıbrısKazakistan 4-0 AndorraLetonya 0-3 GürcistanErmenistan 4-0 MakedonyaCebelitarık 2-1 Liechensteien