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Almanya çöktü! Fransa, evinde güldü...

Almanya, Fransa karşısında 1-0 öne geçti ama St.Denis'te Griezmann'ın golleriyle yıkıldı. Panzerler, son 6 maçın yalnızca 1'ini kazanabildi.

Kaynak: Sporx.com
Almanya çöktü! Fransa, evinde güldü...
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16 Ekim 2018 23:47
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi. Stade de France'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Fransa, 2-1'lik skorla kazandı.

Almanya, 14. dakikada Toni Kroos'un golüyle 1-0 öne geçti. Fransa, 62. dakikada Antoine Griezmann ile skoru eşitledi. 80. dakikada bu kez Fransa penaltı kazandı. Griezmann, ikinci kez sahne alarak Fransa'yı galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından Fransa, 3 maçta 7 puanla grubun zirvesine oturdu. Son 6 maçının sadece 1'ini kazanabilen Almanya ise 3 maçta 1 puanla son sırada kaldı. Grubun diğer takımı Hollanda 3 puanla ikinci sırada.

Her iki takım da gruptaki son maçlarını Hollanda'ya karşı oynayacaklar.

UEFA Uluslar Ligi'nde günün tüm sonuçları şöyle:

B Ligi Grup 1
Ukrayna 1-0 Çek Cumhuriyeti

B Ligi Grup 4
İrlanda 0-1 Galler

C Ligi Grup 3
Norveç 1-0 Bulgaristan
Slovenya 1-1 Güney Kıbrıs

D Ligi Grup 1
Kazakistan 4-0 Andorra
Letonya 0-3 Gürcistan

D Ligi Grup 4
Ermenistan 4-0 Makedonya
Cebelitarık 2-1 Liechensteien

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