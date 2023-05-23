Allegri: 'Bırakıp gitmek korkaklık olur'

Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, kulübün aldığı 10 puan silme cezası ve Empoli'ye 4-1 yenildikleri maçla ilgili konuştu.



Empoli maç sonrası açıklamalarda bulunan Allegri farklı yenilgilerinin sorulması üzerine, "Cezanın maça çıkmadan 10 dakika önce gelmesi biraz garip oldu ama bu yenilgimizi haklı çıkarmaz. Bir her şeye rağmen Juventus gibi oynamaya devam etmeliyiz. Mazeret bulmak zorunda değiliz, biz Juventus'uz." diye konuştu.



Maça çıkmadan 15 dakika önce 2. sırada olduklarını, maç başladığında ise 7. sıraya gerilediklerini belirterek "Futbolda psikoloji çok önemlidir. Ne zaman kulüp olarak başımızı kaldırsak biri aşağıya iten bir düzen var." diye konuştu.



Juventus'tan ayrılmayı düşünmediğini belirten deneyimli hoca, "Şu anda buradan ayrılmak korkaklık olur. Juventus her zaman ayağa kalktı, yine kalkacak!" açıklamasını yaptı.



