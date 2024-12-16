Aliağa Petkimspor, Oostende'ye karşı

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında Aliağa Petkimspor, salı günü Filou Oostende ile Belçika'da karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor, Oostende'ye karşı
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16 Aralık 2024 12:25
Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında Aliağa Petkimspor, Salı günü Belçika'nın Filou Oostende takımıyla karşılaşmak için sahaya çıkacak.
Oostende kentindeki COREtec Spor Salonu'nda oynanacak Filou Oostende-Aliağa Petkimspor maçı, TSİ 22.00'de başlayacak.

Aliağa Petkimspor, son 16 turu için son maçlar öncesinde play-in oynamayı garantilemişti.

İzmir temsilcisi, yarın rakibini mağlup etmesi veya en fazla 2 sayı farkla yenilmesi halinde grubu 2. sırada bitirerek play-in'de saha avantajını ele geçirecek.

Aliağa Petkimspor, bu sezon elemeler dahil Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.

Grubun diğer maçında liderliği garantileyen İspanya temsilcisi Unicaja, Polonya'da King Szczecin'le karşılaşacak.

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