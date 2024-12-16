Aliağa Petkimspor, Oostende'ye karşı

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında Aliağa Petkimspor, Salı günü Belçika'nın Filou Oostende takımıyla karşılaşmak için sahaya çıkacak.

Oostende kentindeki COREtec Spor Salonu'nda oynanacak Filou Oostende-Aliağa Petkimspor maçı, TSİ 22.00'de başlayacak.



Aliağa Petkimspor, son 16 turu için son maçlar öncesinde play-in oynamayı garantilemişti.



İzmir temsilcisi, yarın rakibini mağlup etmesi veya en fazla 2 sayı farkla yenilmesi halinde grubu 2. sırada bitirerek play-in'de saha avantajını ele geçirecek.



Aliağa Petkimspor, bu sezon elemeler dahil Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.



Grubun diğer maçında liderliği garantileyen İspanya temsilcisi Unicaja, Polonya'da King Szczecin'le karşılaşacak.



