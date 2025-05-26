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Aliağa Futbol'da 3 dış, 1 iç transfer

Aliağa Futbol iç ve dış transferlerine hız kesmeden devam ediyor.

calendar 26 Mayıs 2025 12:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa Futbol'da 3 dış, 1 iç transfer
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3'üncü Lig'den namağlup 2'nci Lig'e çıktıktan sonra transferde hareketli günler yaşayan Aliağa Futbol 3 dış, 1 iç transfer yaptı.

Daha önce şampiyon kadrosundan 9 futbolcu gönderip kaleci Ahmet Pekgöz, sol bek Oktay Kancı ve orta saha Hakan Demir'le sözleşme yenileyen Aliağa, iç transferde Oğuzhan Yıldırım'la da 2 yıllığına yeniden anlaştı.

Aliağa, Pazarspor'dan 22 yaşındaki forvet Göktuğ Yılmaz, Sarıyer'le 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz ve 68 Aksarayspor'dan 31 yaşındaki golcü İbrahim Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Mertcan geçen sezon 2'nci Lig'de 7 gol, İbrahim ise 15 gol attı.

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