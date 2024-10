Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Ali Tandoğan, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı başta olmak üzere Okan Buruk ve Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.



Futbolda bütçenin her şey olduğunu belirten Tandoğan, Bursaspor ile yaşadığı şampiyonluğun çok değerli olduğunu belirtti. Eski milli futbolcu Ali Tandoğan, XTG Spor'a açıklamalarda bulundu.



Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dört büyüklerin Anadolu takımlarıyla aralarındaki çıta çok mu yükseldi?



''Her şey bütçe ile alakalı. Bu işler yurt dışında da aynı oluyor. Liverpool ve Manchester City'nin bütçesi diğer kulüplerin bütçesi ile aynı değil. O yüzden zaten şampiyonluğa oynuyorlar.''



''Evet biz belki Bursaspor ile şampiyon olduk ama bu biraz o dönemki kadro kalitesinin tutulmasıyla alakalı Bu her zaman olmuyor Bu bütçe aralıkları diğer kulüplerle yakınlaşmayı uzaklaştırabiliyor.''



'GALATASARAY KENDİ EVİNDE ÇOK KALİTELİ'



''Favori takımım şu an yok. Futbol kalitesi olarak Galatasaray kendi evinde çok kaliteli bir oyun sergiliyor. Okan Buruk'un çok büyük avantajı var. İki senedir takımın kemik kadrosunu tanıyor ve yanılma payı az.''



''Mourinho da akıllı ve tecrübeli bir hoca, mutlaka geçen sezonki maçları oturup, izlemiştir ama bu sahadaki verilerle aynı olmuyor. Giovanni van Bronckhorst da yeni geldi ve yeni oyuncularla çalışmaya başladı.''



''Galatasaray'a karşı aldığı galibiyetle başlaması hoca için çok iyi oldu. Uzun süre çalışabilmesini sağladı. İnsanlara güven kazandırdı. Çünkü Beşiktaş geçen sene çok büyük sıkıntılar yaşadı. Bunun üzerine böylesine bir galibiyet bir güven sağladı.''



Okan Buruk ile Beşiktaş'ta takım arkadaşlığı yaptınız. Kendisini nasıl tanımlarsınız?



Okan Buruk hakkında açıklamalarda bulunan Tandoğan, "İnsanları kırıcı bir yapısı yoktur ama net biridir. Söylenmesi gereken şeyi söyler. Uzun süre bir arada olmadık ama çok severim kendisini. Tanıdığım kadarıyla iyi bir insan. Sohbeti hoştur." ifadelerini kullandı