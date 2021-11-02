Ali Koç, Vitor Pereira'nın yanında

Şampiyonluk şarkılarıyla girdiği sezonda yine bıçak üstünde yürüyüşe geçen Fenerbahçe'de hedefteki isim teknik direktör Vitor Pereira. Camia takımın mevcut durumunun baş sorumlusu olarak Portekizli hocayı görüyor. Göreve geldiği günden beri hiçbir sezonu başladığı hocayla tamamlamayan ve her sezon en az iki farklı teknik adamla çalışan Başkan Ali Koç'un Portekizli çalıştırıcıyla da yolları ayıracağı iddia ediliyor. Ancak şimdilik böyle bir düşünce yok.Konya dönüşü Vitor Pereira ile birebir görüşen Ali Koç, camianın beklentilerini hatırlatıp uyarılarda bulunduğu hocadan kapsamlı rapor istedi. Görüşmeden "Şimdilik devam" kararı çıkarken, Koç'un kararında Pereira'nın hırslı tavrının etkin olduğu öğrenildi. "Ben buraya yarım kalan hikâyeyi tamamlamak, kupalar kazanmak için döndüm" diyen Pereira, Başkan'a takımı toparlayacağına dair söz verirken önemli kayıplara rağmen puan farkını da kısa sürede kapatacaklarını ifade etti.Oyuncularıyla da bir toplantı gerçekleştiren Vitor Pereira "Antwerp maçıyla çıkışa geçeceğiz" talimatı verdi. Takımın oyununun ve aldığı sonuçların taraftarlar üzerinde kritik bir önem taşıdığını vurgulayan Portekizli "Aldığımız sonuçlar taraftarlarımızın haftayı mutlu ya da mutsuz geçirmesine sebep oluyor. Bizi destekleyenlerin yüzünü güldürmek zorundayız. Artık hatalara son vermeliyiz. Ayağa kalkacak gücümüz var" sözleriyle takımını motive etmeye çalıştı.Son üç haftada sıfır çeken Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil'den arkadaşlarına uyarı geldi. Takım kalitesinin çok altında sonuçlar aldıklarını söyleyen Mesut "Bir an önce toparlanmamız gerek. Birbirimize destek olarak bu süreci aşacağız" ifadelerini kullandı. Kasık sakatlığı sebebiyle Konya'da forma giymeyen Mesut Özil'in, Antwerp karşısında da riske edilmeyeceği öğrenildi.