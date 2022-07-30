Ali Koç'tan UEFA ve Ukrayna'ya tepki

Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.
ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI
Ali Koç: "Atatürk heykelinin yanına başka bir heykeli uygun bulmam. Ancak Alex, Can Bartu ve Lefter Küçükandonyadis heykelini stada daha yakın bir yere almayı düşündük."
Ali Koç: "Rezerv Lig, haftaya başlıyor. Doğru bir karar ama geç alınmış bir karar. Pek çok kulüp de hazır olamayacak. Bazı kulüplerin oyuncuları var, tesisi yok. Bazı kulüplerin tesisi var, oyuncuları yok. Bizde oyuncular var, tesis yok."
Ali Koç: "Bayramlaşma töreninde rahatsız olduğum bir durum var. Havuzdan parmak arası terlikle, şortla gelmek; Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yakışmayan bir manzara. Sayın Başkan Uğur Dündar, belki de bir giyim kuralı koymalıyız ve uymayanları almamalıyız."
Ali Koç: "Ukrayna'dan Özür dilemeyeceğiz. Dış İşler Sözcüsü ve Büyükelçi'nin bizden özür dilemesi lazım. Herhalde medyadan ve her şeye maydanoz olan rakip takımların sosyal medyadaki paylaşımlarından etkilendiniz. Fenerbahçe'ye hakaret edemezsiniz."
Ali Koç: "Transferde geç kalmadık! "Yönetim transfer yapmasın! Hoca transfer yapsın! Neden hoca transfer yapıyor, yönetim yapsın!" Ağzımızla kuş tutsak bile eleştirileceğiz. Bence doğru yoldayız."
Ali Koç: "Bir camia var ki yönetimi, başkanı, kim olursa olsun bizim camiamıza her konuda maydanoz oluyor. Biz, ayrıştırmayı değil, birleştirmeye odaklıyız. Bu ülkeyi ayrıştıran o kadar çok unsur var ki, futbol bunun başında gelmemeli."
Ali Koç: "Beşiktaş Stadı'ndaki bombalı eylem sonrasında maçlarda tedbirler arttırıldı ve değiştirilmedi. Emniyet ile bariyerler hakkında konuştuk ama değişiklik yapılmayacağı söylendi. Bir kez daha konuşabiliriz."
Ali Koç: "Tribünlerimizin performansında düşüş var. Liverpool gibi hep beraber söyleyeceğimiz bir marşımız olsun. Malzeme çok ve çok az kulübe bu kadar çok marş bestelenmiştir. Eskisi gibi maç sonuna kadar tribünde takıma destek veremiyoruz. Bu konudan da çok uzaklaştık. Her tribün farklı şey söylüyor. Tribün gruplarıyla bunu gündeme getirdik. Biz bunu nasıl aşacağız? Tribünler doluyken de baskı kuramıyoruz. Geriye düştüğümüzde full destek lazım. Kırılgan bir yapı var. 8 yıllık şampiyon olamamaya bağlanabilir ama tamamen de alakası yok."
Ali Koç: "Taraftarımızı eleştirdim ama bir konuda da tebrik ediyorum. 37 bin kombine saniyeler içinde bitti. Bu başka kulüpte yok. Diğer kulüplere bakın, tüm kombineler bitmiş mi? Geçen sezon şampiyonu da dahil."
Ali Koç: "Feneriumların hepsi geçen sene kar etti. Bu sene 43 bine yakın forma satıldı. geçen sene aynı dönemde 28 bin 700 forma satılmış. Genel olarak satışlarda artış var. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederim."
Ali Koç: "Değişik bir hocamız var, iyi anlamda söylüyorum. Her sabah 07:00'de Samandıra'da. Futbolculardan aldığım geri bildirim, Samandıra'da çalışanlardan aldığım bildirim diyor ki 'Bu adam farklı bir adam.' Getirebileceğimiz en iyi hocayı getirdik. Kapsamlı bir raporla geldi. Zaten nasıl bir şey geleceğini biliyorduk. Tahminimizin çok ötesinde her ihtiyaç duyulan pozisyona 5'er alternatifli sunum yaptı. 20-30 milyon euroluk oyuncular istemedi. Herhalde ekonomik durumu böyle olan bir takımla hiç hoca çalışmadı, o da alışıyor. Kaleci, sol bek ve santrfor transferi kaldı. Bir de kadroyu boşaltacağız."
Ali Koç: "Kim Min-Jae gelirken önce Fransa'ya, sonra ise Premier Lig'e gitmek istedi. Kim Min Jae için tam 11 gün çıkış maddesi hakkında müzakere ettik. Türkiye'yi sevecek, Fenerbahçe'den etkilenmemek mümkün değil... Jorge Jesus'u sevecek diye düşündük. Hocanın her oyuncunun değerini arttırdığını anlattık. İki haftada bu hocadan öğrendiğimi başka bir yerde öğrenmedim, anlıyorum' dedi. Maaşını son derece hatırı sayılır şekilde arttırmayı kabul ettik. Gitti, geldi ama kafasındaki planı uyguladı. Özel bir oyuncu, özel karakter. Hocanın planlarını bozdu. Stoperlerden ikisi hocamızın talebi doğrultusunda oldu. İnşallah burada da başarılı olurlar."
Ali Koç: "Mesut Özil ile yolları ayırdık. İstenmeyen bir durumdu bu. Ne büyük hayallerle geldi ama futbol dinamik bir dünya, bazen hesapladıklarınız olmuyor. Vitor Pereira döneminde oynadı, oynamadı. İsmail Hoca döneminde sıkıntılar yaşadık. Ancak istediğimiz olmadı. Dünya tarihinde Türk olup, bu kadar büyük başarı yaşamış, Türk kimliğini en iyi şekilde yansıtmış, Fenerbahçeli bir isim. Hiçbir hocaya 'Şunu oynatacaksın' diyemeyiz. Oturduk ve konuştuk. Başakşehir yolunu tuttu. İnşallah kariyerini istediği gibi sonlandırır. Kendisine Fenerbahçe'ye geldiği için teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Bazı kanallarda hocalarla problemi yok, Ali Koç ile şahsi problemi var' sözlerine karşıyım. Ayrıca 'Mesut varsa, oynar' buna da karşıyım. Çalışan ve hocaların istediklerini yapanlar oynuyor. Mesut'u geçmişi için değil, bizi şampiyon yapması için getirdik. Olmadı."
Ali Koç: "Luiz Gustavo örnek bir oyuncu. İlk iki sene çok iyiydi. Keşke o bizdeyken şampiyonluk yaşasaydık. Gelirken şampiyonluk yaşamayı çok istiyordu. Son sene maaşı yüksekti, ilk iki sene maaşı çok düşüktü. FFP'den dolayı ilk iki sene düşük maaş verdik. Çok ufak bir maliyetle ayrıldı."
Ali Koç: "Kadromuzda doğrudur bir şişkinlik var ancak bu bilinçli bir durumdur. 7-8 yabancı oyuncu ayrılacak, 3 yeni oyuncu gelecek. Kadroda tutmak istediğimiz birkaç isme büyük ilgi var. Ekonomik açıdan geri çevrilmeyecek olan var, şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda bırakılmayacak olan var."
Ali Koç: "Genç taraftarlarımız, çok çabuk sazan oluyorsunuz. Şu an hocayı bile tartışmayı başladılar. Kaos gitmeye acayip müsait bir camia olduk. Gençler kendini sorgulamalı."
Ali Koç: "Sürekli bizimle ilgili karalamalar var. Bir oyuncu istiyoruz ve ya gönderiyoruz, birçok şey yazılıyor. Hile yapıyormuşuz gibi birçok şey. Sürekli rakip takım maydanoz oluyor. Sosyal medyada örgütlü saldırılar düzenliyorlar. Biz bir transferi yapınca yok hile var, yok usulsüzlük var... Bir futbolcuyu öve öve bitiremiyorlar. Biz devreye girip o futbolcuyu aldığımızda, o futbolcu kötü oluyor. Her konuya maydanoz olan rakibimiz, bu konulara da maydanoz oluyor."
Ali Koç: "Tekrarını izlediğimde bariz net golümüz verilmedi. Üstüne penaltı kaçırdık. Ben dahil tribündeki kimse eleneceğimizi beklemiyordu. İyi oynadık ama keşke kötü oynasaydık ve biz tur atlasaydık."
Ali Koç: "Fenerbahçe kimliğinden çok uzak bir tezahürattı. Ne yapacaktık? İnsanların ağzını mı kapatacaktık? Neden oldu o tepki. Türkiye'de bir takımda daha önce oynayan bir kaleci, eski kulübünün simgesini yaparak kulübünü gerdi. Neyse çocuk da hareketlidir, olabilir. Golden sonra kulübeden çıktı ve hareket yaptı. Golü atan da yaptı. Bariz bir tahrik var, yine de bu söylem bize yakışmadı. Lucescu'ya teşekkür ederim, oyuncuyu yanına çağırdı ve bağırdı."
Ali Koç: "Lucescu'nun tezahüratı protesto etmek için basın toplantısına katılmadığı haberleri gerçek değil."
Can Gebetaş: "Bizim basın toplantısı 15 dakika uzadı ve Lucescu, uçağı kaçıracakları için bekleyemeyeceğini belirtti. Bu yüzden basın toplantısına çıkmadı."
Ali Koç: "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Herkesin kafasını kuma gömdüğü konularda bile susmamıştır. Bizi savaş sempatizanı olarak göstermeye, siyasi duruşa dem vurmaya çalışanlara Fenerbahçe ağır gelir. Bunu kafanızın bir yerine yazın. Öfkeliyim, kimse Rusya'ya ses çıkarmamışken, ilk tepkiyi biz verdik. Bizi Shakhtar'a sorun. Yardım maçı yaptık. 15 günlük masraflarını biz karşıladık.
Ali Koç: "Dış İşleri Basın Sözcüsü ve Büyükelçi'yi kınıyorum. Avrupa medyası dolmuşa gelmiş. Siz biliyor musunuz Ukrayna'da maçlarda ne garip tezahüratlar, ne garip simgeler ve ne garip paçavra pankartlar açıldığını biliyor musunuz? Geçmiş maçlardan bahsediyorum. Oradaki ırkçılık, açılan pankartlar, burada olanla mukayese bile edilemez. Turu geçelim, belki tekrar bir Ukrayna takımıyla oynayabiliriz."
Ali Koç: "UEFA çifte standart uygulamamalı. Spor ve siyaset iç içe girmemeli. Spor tarih boyunca barış için kullanılmıştır. Spor siyasetin üstündedir ve barış için kullanılır. Ayrıca UEFA mı karar verecek tribünlerdeki tezahüratlara? Tezahürattaki kişiye küfür etsek, madalya mı vereceksiniz?"
Ali Koç: "Milli Takımımız, şehitlerimiz için siyah kol bandı takmak istedi. Aynı UEFA, İtalya'ya izin verdi. Kim, neye karar veriyor? Başakşehir maçında asker selamı vardı, üstümüze çöktüler. Bir sürü mücadele sonucunda iş para cezasıyla kapatıldı. Paulo Dybala, golden sonra Merih Demiral'ın yanına koştu ama ceza verildi. UEFA kendini siyasete sokmasın! 1995'te Müslüman erkekler katledildi, o zaman bir şey uyguladınız mı? Avrupa'da dünya savaşından sonra en büyük katliam olarak tarihe geçti."
Ali Koç: "UEFA'dan ne gelecek bilmiyorum. Bu kadar hızlı adım atması, medyadaki haberlerdendir. Çok iyi bir savunma hazırladık. Yaşananların hepsi kayıtlı ve sabit. 120 dakika bir şey olmadı. Neden olduğu ortada. 20 saniye, bunu alıp Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye mal etmek, kesinlikle kabul edilemez."
Ali Koç: "Yeni sezona hazır olun! Mutlu olacaksınız! Dört senedir hiç iddialı olmadım ama bu sene hissettiklerimi hiçbir sene hissetmedim. İnanın, destekleyin. En küçük tökezlemede üstümüze gelenlere izin vermeyin. Sezon sonu hesabını sorarsınız."
Ali Koç: "TFF kısa sürede güzel işler yapmaya çalışıyor. Rezerv Lig konusu çok önemli. U19 değişti, düşme ve çıkma olacak. İyi bir format. Ancak diğer takımlar ligi Rezerv Lig'e hazır değiliz."
Ali Koç: "Etrafı sarı-lacivert boyamaya hazır olun. Bu yıl bizim yılımız olacak. 100. yılda başarı Fenerbahçe'ye yakışır. Allah yolumuzu açık etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şansımız ve yolumuz açık olsun."
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, YENİLEYİNİZ
Açılış konuşmasını yapan Uğur Dündar, kulüp tarihinin övünç kaynakları olduğunu ve bunu gelecekte yapacakları işlerin pusulası olarak gördüklerini belirterek, "100. yıl dönümünü kutlayacağımız Türkiye Futbol Federasyonu, 1923 yılında kurulmuş, aynı yıl futbol müsabakaları düzenlenmeye başlamıştır. O tarihten itibaren camiamız Türk futbolunda silinmez izler bırakan şampiyonluklar kazanmış, unutulmaz bir tarih yazmıştır. Ne mutlu ki yıllardır mücadele verilen bu yolda, o şanlı tarihi kayıtlara geçirmek, yazmak da sayın Başkan Ali Koç'un üstün gayretleriyle bu döneme nasip olmuştur. Şanlı formamızın göğsüne nakşedilen 5 yıldızımız, tüm Fenerbahçelilere kutlu olsun. Bu vesileyle bugüne kadar elde ettiğimiz şampiyonluklarda emeği geçen tüm sporcularımızı, başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı saygıyla selamlıyorum." dedi.
Cumhuriyetin 100. yılında camia olarak şampiyonluk sevinci yaşamak istediklerini vurgulayan Dündar, "Şanlı Fenerbahçe, 100. yıl kupası, mazisi tertemiz avuçlarında parlayacaktır. Zapt edilemeyen, ele geçirilemeyen, yıkılamayan son kale olan büyük Fenerbahçe, şüphen olmasın ki düşmanlara karşı o kupa omuzlarında, meydanlarda taşınacaktır. İnanın cumhuriyetimizin 100. yılında da 29. şampiyonluk kupamız bize çok yakışacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Uğur Dündar, yüksek divan kurulu üyelerine yönelik kombine satışına da değinerek, kombinelerin satışında geçmiş yıllardaki indirim oranının bu yıl da tatbik edilmesine karar verildiğini ve bu konuda sıraya girip de alamayan hiçbir kurul üyesinin kalmadığını da dile getirdi.
Toplantıya, son Akdeniz Oyunları'nda Fenerbahçe adına yarışan her branştan sporcu da, Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını giyerek katıldı.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: "Erkek futbolda cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olma hedefiyle Jorge Jesus'u takımın başına getirdik. Bu doğrultuda geçtiğimiz aralık ayında takımın başına gelip oyuncularımıza özgüven sağlayan İsmail Kartal'a bir kez daha teşekkür ederim."
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: "Müzemizde bulunan 28 şampiyonluğun karşılığı olan 5 yıldızımızı formamız hariç tüm platformlarda kullanmaya başladık. 2023-24 sezonu itibarıyla formamızda da kullanmaya başlayacağız."
Ali Koç: "Amatör sporcularımız, inşallah bu başarıları gelenek haline getirir. Fenerbahçe zaten bir sporcu fabrikası. Yıllardır olimpiyatlara en çok sporcu yollayan kulübüz. Tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyorum."
FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI
Fenerbahçe'nin 31 Mart 2022 itibarıyla toplam borç ve yükümlülükleri, 6 milyar 423 milyon TL olarak açıklandı.
ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI
Ali Koç: "Atatürk heykelinin yanına başka bir heykeli uygun bulmam. Ancak Alex, Can Bartu ve Lefter Küçükandonyadis heykelini stada daha yakın bir yere almayı düşündük."
Ali Koç: "Rezerv Lig, haftaya başlıyor. Doğru bir karar ama geç alınmış bir karar. Pek çok kulüp de hazır olamayacak. Bazı kulüplerin oyuncuları var, tesisi yok. Bazı kulüplerin tesisi var, oyuncuları yok. Bizde oyuncular var, tesis yok."
Ali Koç: "Bayramlaşma töreninde rahatsız olduğum bir durum var. Havuzdan parmak arası terlikle, şortla gelmek; Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yakışmayan bir manzara. Sayın Başkan Uğur Dündar, belki de bir giyim kuralı koymalıyız ve uymayanları almamalıyız."
Ali Koç: "Ukrayna'dan Özür dilemeyeceğiz. Dış İşler Sözcüsü ve Büyükelçi'nin bizden özür dilemesi lazım. Herhalde medyadan ve her şeye maydanoz olan rakip takımların sosyal medyadaki paylaşımlarından etkilendiniz. Fenerbahçe'ye hakaret edemezsiniz."
Ali Koç: "Transferde geç kalmadık! "Yönetim transfer yapmasın! Hoca transfer yapsın! Neden hoca transfer yapıyor, yönetim yapsın!" Ağzımızla kuş tutsak bile eleştirileceğiz. Bence doğru yoldayız."
Ali Koç: "Bir camia var ki yönetimi, başkanı, kim olursa olsun bizim camiamıza her konuda maydanoz oluyor. Biz, ayrıştırmayı değil, birleştirmeye odaklıyız. Bu ülkeyi ayrıştıran o kadar çok unsur var ki, futbol bunun başında gelmemeli."
Ali Koç: "Beşiktaş Stadı'ndaki bombalı eylem sonrasında maçlarda tedbirler arttırıldı ve değiştirilmedi. Emniyet ile bariyerler hakkında konuştuk ama değişiklik yapılmayacağı söylendi. Bir kez daha konuşabiliriz."
Ali Koç: "Tribünlerimizin performansında düşüş var. Liverpool gibi hep beraber söyleyeceğimiz bir marşımız olsun. Malzeme çok ve çok az kulübe bu kadar çok marş bestelenmiştir. Eskisi gibi maç sonuna kadar tribünde takıma destek veremiyoruz. Bu konudan da çok uzaklaştık. Her tribün farklı şey söylüyor. Tribün gruplarıyla bunu gündeme getirdik. Biz bunu nasıl aşacağız? Tribünler doluyken de baskı kuramıyoruz. Geriye düştüğümüzde full destek lazım. Kırılgan bir yapı var. 8 yıllık şampiyon olamamaya bağlanabilir ama tamamen de alakası yok."
Ali Koç: "Taraftarımızı eleştirdim ama bir konuda da tebrik ediyorum. 37 bin kombine saniyeler içinde bitti. Bu başka kulüpte yok. Diğer kulüplere bakın, tüm kombineler bitmiş mi? Geçen sezon şampiyonu da dahil."
Ali Koç: "Feneriumların hepsi geçen sene kar etti. Bu sene 43 bine yakın forma satıldı. geçen sene aynı dönemde 28 bin 700 forma satılmış. Genel olarak satışlarda artış var. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederim."
Ali Koç: "Değişik bir hocamız var, iyi anlamda söylüyorum. Her sabah 07:00'de Samandıra'da. Futbolculardan aldığım geri bildirim, Samandıra'da çalışanlardan aldığım bildirim diyor ki 'Bu adam farklı bir adam.' Getirebileceğimiz en iyi hocayı getirdik. Kapsamlı bir raporla geldi. Zaten nasıl bir şey geleceğini biliyorduk. Tahminimizin çok ötesinde her ihtiyaç duyulan pozisyona 5'er alternatifli sunum yaptı. 20-30 milyon euroluk oyuncular istemedi. Herhalde ekonomik durumu böyle olan bir takımla hiç hoca çalışmadı, o da alışıyor. Kaleci, sol bek ve santrfor transferi kaldı. Bir de kadroyu boşaltacağız."
Ali Koç: "Kim Min-Jae gelirken önce Fransa'ya, sonra ise Premier Lig'e gitmek istedi. Kim Min Jae için tam 11 gün çıkış maddesi hakkında müzakere ettik. Türkiye'yi sevecek, Fenerbahçe'den etkilenmemek mümkün değil... Jorge Jesus'u sevecek diye düşündük. Hocanın her oyuncunun değerini arttırdığını anlattık. İki haftada bu hocadan öğrendiğimi başka bir yerde öğrenmedim, anlıyorum' dedi. Maaşını son derece hatırı sayılır şekilde arttırmayı kabul ettik. Gitti, geldi ama kafasındaki planı uyguladı. Özel bir oyuncu, özel karakter. Hocanın planlarını bozdu. Stoperlerden ikisi hocamızın talebi doğrultusunda oldu. İnşallah burada da başarılı olurlar."
Ali Koç: "Mesut Özil ile yolları ayırdık. İstenmeyen bir durumdu bu. Ne büyük hayallerle geldi ama futbol dinamik bir dünya, bazen hesapladıklarınız olmuyor. Vitor Pereira döneminde oynadı, oynamadı. İsmail Hoca döneminde sıkıntılar yaşadık. Ancak istediğimiz olmadı. Dünya tarihinde Türk olup, bu kadar büyük başarı yaşamış, Türk kimliğini en iyi şekilde yansıtmış, Fenerbahçeli bir isim. Hiçbir hocaya 'Şunu oynatacaksın' diyemeyiz. Oturduk ve konuştuk. Başakşehir yolunu tuttu. İnşallah kariyerini istediği gibi sonlandırır. Kendisine Fenerbahçe'ye geldiği için teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Bazı kanallarda hocalarla problemi yok, Ali Koç ile şahsi problemi var' sözlerine karşıyım. Ayrıca 'Mesut varsa, oynar' buna da karşıyım. Çalışan ve hocaların istediklerini yapanlar oynuyor. Mesut'u geçmişi için değil, bizi şampiyon yapması için getirdik. Olmadı."
Ali Koç: "Luiz Gustavo örnek bir oyuncu. İlk iki sene çok iyiydi. Keşke o bizdeyken şampiyonluk yaşasaydık. Gelirken şampiyonluk yaşamayı çok istiyordu. Son sene maaşı yüksekti, ilk iki sene maaşı çok düşüktü. FFP'den dolayı ilk iki sene düşük maaş verdik. Çok ufak bir maliyetle ayrıldı."
Ali Koç: "Kadromuzda doğrudur bir şişkinlik var ancak bu bilinçli bir durumdur. 7-8 yabancı oyuncu ayrılacak, 3 yeni oyuncu gelecek. Kadroda tutmak istediğimiz birkaç isme büyük ilgi var. Ekonomik açıdan geri çevrilmeyecek olan var, şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda bırakılmayacak olan var."
Ali Koç: "Genç taraftarlarımız, çok çabuk sazan oluyorsunuz. Şu an hocayı bile tartışmayı başladılar. Kaos gitmeye acayip müsait bir camia olduk. Gençler kendini sorgulamalı."
Ali Koç: "Sürekli bizimle ilgili karalamalar var. Bir oyuncu istiyoruz ve ya gönderiyoruz, birçok şey yazılıyor. Hile yapıyormuşuz gibi birçok şey. Sürekli rakip takım maydanoz oluyor. Sosyal medyada örgütlü saldırılar düzenliyorlar. Biz bir transferi yapınca yok hile var, yok usulsüzlük var... Bir futbolcuyu öve öve bitiremiyorlar. Biz devreye girip o futbolcuyu aldığımızda, o futbolcu kötü oluyor. Her konuya maydanoz olan rakibimiz, bu konulara da maydanoz oluyor."
Ali Koç: "Tekrarını izlediğimde bariz net golümüz verilmedi. Üstüne penaltı kaçırdık. Ben dahil tribündeki kimse eleneceğimizi beklemiyordu. İyi oynadık ama keşke kötü oynasaydık ve biz tur atlasaydık."
Ali Koç: "Fenerbahçe kimliğinden çok uzak bir tezahürattı. Ne yapacaktık? İnsanların ağzını mı kapatacaktık? Neden oldu o tepki. Türkiye'de bir takımda daha önce oynayan bir kaleci, eski kulübünün simgesini yaparak kulübünü gerdi. Neyse çocuk da hareketlidir, olabilir. Golden sonra kulübeden çıktı ve hareket yaptı. Golü atan da yaptı. Bariz bir tahrik var, yine de bu söylem bize yakışmadı. Lucescu'ya teşekkür ederim, oyuncuyu yanına çağırdı ve bağırdı."
Ali Koç: "Lucescu'nun tezahüratı protesto etmek için basın toplantısına katılmadığı haberleri gerçek değil."
Can Gebetaş: "Bizim basın toplantısı 15 dakika uzadı ve Lucescu, uçağı kaçıracakları için bekleyemeyeceğini belirtti. Bu yüzden basın toplantısına çıkmadı."
Ali Koç: "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Herkesin kafasını kuma gömdüğü konularda bile susmamıştır. Bizi savaş sempatizanı olarak göstermeye, siyasi duruşa dem vurmaya çalışanlara Fenerbahçe ağır gelir. Bunu kafanızın bir yerine yazın. Öfkeliyim, kimse Rusya'ya ses çıkarmamışken, ilk tepkiyi biz verdik. Bizi Shakhtar'a sorun. Yardım maçı yaptık. 15 günlük masraflarını biz karşıladık.
Ali Koç: "Dış İşleri Basın Sözcüsü ve Büyükelçi'yi kınıyorum. Avrupa medyası dolmuşa gelmiş. Siz biliyor musunuz Ukrayna'da maçlarda ne garip tezahüratlar, ne garip simgeler ve ne garip paçavra pankartlar açıldığını biliyor musunuz? Geçmiş maçlardan bahsediyorum. Oradaki ırkçılık, açılan pankartlar, burada olanla mukayese bile edilemez. Turu geçelim, belki tekrar bir Ukrayna takımıyla oynayabiliriz."
Ali Koç: "UEFA çifte standart uygulamamalı. Spor ve siyaset iç içe girmemeli. Spor tarih boyunca barış için kullanılmıştır. Spor siyasetin üstündedir ve barış için kullanılır. Ayrıca UEFA mı karar verecek tribünlerdeki tezahüratlara? Tezahürattaki kişiye küfür etsek, madalya mı vereceksiniz?"
Ali Koç: "Milli Takımımız, şehitlerimiz için siyah kol bandı takmak istedi. Aynı UEFA, İtalya'ya izin verdi. Kim, neye karar veriyor? Başakşehir maçında asker selamı vardı, üstümüze çöktüler. Bir sürü mücadele sonucunda iş para cezasıyla kapatıldı. Paulo Dybala, golden sonra Merih Demiral'ın yanına koştu ama ceza verildi. UEFA kendini siyasete sokmasın! 1995'te Müslüman erkekler katledildi, o zaman bir şey uyguladınız mı? Avrupa'da dünya savaşından sonra en büyük katliam olarak tarihe geçti."
Ali Koç: "UEFA'dan ne gelecek bilmiyorum. Bu kadar hızlı adım atması, medyadaki haberlerdendir. Çok iyi bir savunma hazırladık. Yaşananların hepsi kayıtlı ve sabit. 120 dakika bir şey olmadı. Neden olduğu ortada. 20 saniye, bunu alıp Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye mal etmek, kesinlikle kabul edilemez."
Ali Koç: "Yeni sezona hazır olun! Mutlu olacaksınız! Dört senedir hiç iddialı olmadım ama bu sene hissettiklerimi hiçbir sene hissetmedim. İnanın, destekleyin. En küçük tökezlemede üstümüze gelenlere izin vermeyin. Sezon sonu hesabını sorarsınız."
Ali Koç: "TFF kısa sürede güzel işler yapmaya çalışıyor. Rezerv Lig konusu çok önemli. U19 değişti, düşme ve çıkma olacak. İyi bir format. Ancak diğer takımlar ligi Rezerv Lig'e hazır değiliz."
Ali Koç: "Etrafı sarı-lacivert boyamaya hazır olun. Bu yıl bizim yılımız olacak. 100. yılda başarı Fenerbahçe'ye yakışır. Allah yolumuzu açık etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şansımız ve yolumuz açık olsun."
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, YENİLEYİNİZ
Açılış konuşmasını yapan Uğur Dündar, kulüp tarihinin övünç kaynakları olduğunu ve bunu gelecekte yapacakları işlerin pusulası olarak gördüklerini belirterek, "100. yıl dönümünü kutlayacağımız Türkiye Futbol Federasyonu, 1923 yılında kurulmuş, aynı yıl futbol müsabakaları düzenlenmeye başlamıştır. O tarihten itibaren camiamız Türk futbolunda silinmez izler bırakan şampiyonluklar kazanmış, unutulmaz bir tarih yazmıştır. Ne mutlu ki yıllardır mücadele verilen bu yolda, o şanlı tarihi kayıtlara geçirmek, yazmak da sayın Başkan Ali Koç'un üstün gayretleriyle bu döneme nasip olmuştur. Şanlı formamızın göğsüne nakşedilen 5 yıldızımız, tüm Fenerbahçelilere kutlu olsun. Bu vesileyle bugüne kadar elde ettiğimiz şampiyonluklarda emeği geçen tüm sporcularımızı, başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı saygıyla selamlıyorum." dedi.
Cumhuriyetin 100. yılında camia olarak şampiyonluk sevinci yaşamak istediklerini vurgulayan Dündar, "Şanlı Fenerbahçe, 100. yıl kupası, mazisi tertemiz avuçlarında parlayacaktır. Zapt edilemeyen, ele geçirilemeyen, yıkılamayan son kale olan büyük Fenerbahçe, şüphen olmasın ki düşmanlara karşı o kupa omuzlarında, meydanlarda taşınacaktır. İnanın cumhuriyetimizin 100. yılında da 29. şampiyonluk kupamız bize çok yakışacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Uğur Dündar, yüksek divan kurulu üyelerine yönelik kombine satışına da değinerek, kombinelerin satışında geçmiş yıllardaki indirim oranının bu yıl da tatbik edilmesine karar verildiğini ve bu konuda sıraya girip de alamayan hiçbir kurul üyesinin kalmadığını da dile getirdi.
Toplantıya, son Akdeniz Oyunları'nda Fenerbahçe adına yarışan her branştan sporcu da, Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını giyerek katıldı.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: "Erkek futbolda cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olma hedefiyle Jorge Jesus'u takımın başına getirdik. Bu doğrultuda geçtiğimiz aralık ayında takımın başına gelip oyuncularımıza özgüven sağlayan İsmail Kartal'a bir kez daha teşekkür ederim."
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: "Müzemizde bulunan 28 şampiyonluğun karşılığı olan 5 yıldızımızı formamız hariç tüm platformlarda kullanmaya başladık. 2023-24 sezonu itibarıyla formamızda da kullanmaya başlayacağız."
Ali Koç: "Amatör sporcularımız, inşallah bu başarıları gelenek haline getirir. Fenerbahçe zaten bir sporcu fabrikası. Yıllardır olimpiyatlara en çok sporcu yollayan kulübüz. Tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyorum."
FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI
Fenerbahçe'nin 31 Mart 2022 itibarıyla toplam borç ve yükümlülükleri, 6 milyar 423 milyon TL olarak açıklandı.
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