Ali Koç'tan UEFA ve Ukrayna'ya tepki

Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Can Gebetaş:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç:Açılış konuşmasını yapankulüp tarihinin övünç kaynakları olduğunu ve bunu gelecekte yapacakları işlerin pusulası olarak gördüklerini belirterek,dedi.Cumhuriyetin 100. yılında camia olarak şampiyonluk sevinci yaşamak istediklerini vurgulayan Dündar,ifadelerini kullandı.Uğur Dündar, yüksek divan kurulu üyelerine yönelik kombine satışına da değinerek, kombinelerin satışında geçmiş yıllardaki indirim oranının bu yıl da tatbik edilmesine karar verildiğini ve bu konuda sıraya girip de alamayan hiçbir kurul üyesinin kalmadığını da dile getirdi.Toplantıya, son Akdeniz Oyunları'nda Fenerbahçe adına yarışan her branştan sporcu da, Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını giyerek katıldı.Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan:Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan:Ali Koç: