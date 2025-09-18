Ali Koç'tan flaş hamle: TFF'ye gidiyor!

Trendyol Süper Lig'deki erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçim çalışmalarını durdurduğu ve bugün (Perşembe) tüm Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na gideceğin açıklandı!
İŞTE ALİ KOÇ'UN İLETİŞİM EKİBİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA
"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir. Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecektir. Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz."
