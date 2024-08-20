Ali Koç için Karşıyaka iddiası!

İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka, Süper Lig'deki basketbol takımında 26 yıllık isim sponsoru olan Pınar'ın ayrılmasından sonra sponsorluk için görüşmelerini sürdürürken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adı yeşil-kırmızılılarla anılmaya başladı.
DHA'nın haberine göre, Koç Holding'de yönetim kurulu başkan vekili de olan Ali Koç'un Karşıyaka'ya sponsorluk desteği vereceği iddiası İzmir temsilcisinde ciddi şekilde konuşuluyor.
Ali Koç, 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de başkanlık görevini sürdürürken, babası Rahmi Koç da uzun yıllardır Beşiktaş'a sponsorluk desteği veriyor.
Holding ortaklığındaki şirketlerden Tofaş'ın spor kulübü de Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri arasında yer alıyor.
Futbolda Süper Lig Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevine de devam eden Ali Koç, ligde sezonunun ikinci haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında sahada saldırıya uğramıştı. Ali Koç, deplasman tribününe giremeyen taraftarlarıyla ilgili devre arasında saha kenarına girerek bu tribüne gidip geri dönerken, Göztepe'nin akreditasyon kartıyla statta görev yapan Fatih Özkan tarafından itilerek yere düşürülmüştü.
KARŞIYAKAYA'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Koç Holding'in şirketleri vasıtasıyla Karşıyaka Spor Kulübü'ne sponsorluk desteği vereceği iddiaları Yeşil-kırmızılı camiada konuşulurken, Başkan İlker Ergüllü açıklama yaptı. Ergüllü, "Böyle bir iddia uzun süredir konuşuluyor. İstanbullu güçlü bir ismin Karşıyaka basketbol takımına destek vermesi bize artı değer katar. Keşke olsa" dedi.
Fenerbahçe yönetiminde icra kurulu üyesi olarak görev yapan, Ali Koç'a yakın isim Sertaç Komşuoğlu ile dostlukları olduğunu belirten Karşıyaka Başkanı Ergüllü, "Sertaç Bey'le geçtiğimiz günlerde bir araya geldik. Kendisiyle ve Fenerbahçe'yle iyi ilişkilerimiz var. Sayın Ali Koç ile Futbol Federasyonu seçimleri öncesi fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.
"İnşallah böyle bir şey olsa da Karşıyaka olarak yepyeni bir sayfa açsak" diyen İlker Ergüllü, "İstanbul'un güçlü bir isminin Karşıyaka'ya destek vermesi bize artı değer katar. Biz de onur duyarız. Önümüzdeki süreçte masaya oturup ayrıntıları konuşacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ali Koç'un Fenerbahçe'nin Karşıyaka'nın ezeli rakibi Göztepe ile Süper Lig'de oynadığı maçta saha kenarında yapılan saldırı sonucu yere düşmesi sonrasında sponsorluğun gündeme gelmesini değerlendiren Ergüllü, "Sosyal medyada ve Karşıyaka camiasında Sayın Ali Koç'un Karşıyaka'ya sponsor olacağı iddiaları uzun zamandır gündemde. O maçtan çok önce konuşulmaya başlandığını ifade etmek isterim. Konunun maçla ilgisi yok" şeklinde konuştu.
DHA'nın haberine göre, Koç Holding'de yönetim kurulu başkan vekili de olan Ali Koç'un Karşıyaka'ya sponsorluk desteği vereceği iddiası İzmir temsilcisinde ciddi şekilde konuşuluyor.
Ali Koç, 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de başkanlık görevini sürdürürken, babası Rahmi Koç da uzun yıllardır Beşiktaş'a sponsorluk desteği veriyor.
Holding ortaklığındaki şirketlerden Tofaş'ın spor kulübü de Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri arasında yer alıyor.
Futbolda Süper Lig Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevine de devam eden Ali Koç, ligde sezonunun ikinci haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında sahada saldırıya uğramıştı. Ali Koç, deplasman tribününe giremeyen taraftarlarıyla ilgili devre arasında saha kenarına girerek bu tribüne gidip geri dönerken, Göztepe'nin akreditasyon kartıyla statta görev yapan Fatih Özkan tarafından itilerek yere düşürülmüştü.
KARŞIYAKAYA'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Koç Holding'in şirketleri vasıtasıyla Karşıyaka Spor Kulübü'ne sponsorluk desteği vereceği iddiaları Yeşil-kırmızılı camiada konuşulurken, Başkan İlker Ergüllü açıklama yaptı. Ergüllü, "Böyle bir iddia uzun süredir konuşuluyor. İstanbullu güçlü bir ismin Karşıyaka basketbol takımına destek vermesi bize artı değer katar. Keşke olsa" dedi.
Fenerbahçe yönetiminde icra kurulu üyesi olarak görev yapan, Ali Koç'a yakın isim Sertaç Komşuoğlu ile dostlukları olduğunu belirten Karşıyaka Başkanı Ergüllü, "Sertaç Bey'le geçtiğimiz günlerde bir araya geldik. Kendisiyle ve Fenerbahçe'yle iyi ilişkilerimiz var. Sayın Ali Koç ile Futbol Federasyonu seçimleri öncesi fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.
"İnşallah böyle bir şey olsa da Karşıyaka olarak yepyeni bir sayfa açsak" diyen İlker Ergüllü, "İstanbul'un güçlü bir isminin Karşıyaka'ya destek vermesi bize artı değer katar. Biz de onur duyarız. Önümüzdeki süreçte masaya oturup ayrıntıları konuşacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ali Koç'un Fenerbahçe'nin Karşıyaka'nın ezeli rakibi Göztepe ile Süper Lig'de oynadığı maçta saha kenarında yapılan saldırı sonucu yere düşmesi sonrasında sponsorluğun gündeme gelmesini değerlendiren Ergüllü, "Sosyal medyada ve Karşıyaka camiasında Sayın Ali Koç'un Karşıyaka'ya sponsor olacağı iddiaları uzun zamandır gündemde. O maçtan çok önce konuşulmaya başlandığını ifade etmek isterim. Konunun maçla ilgisi yok" şeklinde konuştu.