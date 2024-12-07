Ali Koç: "Fenerbahçe şampiyon olacak!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisi sonrası kısa bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç: 'Fenerbahçe şampiyon olacak!'
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07 Aralık 2024 22:06
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinin ardından basın mensuplarının sorularına kısa bir yanıt verdi.

Basın mensupları, derbinin ardından Ali Koç'a "Taraftara bir mesajınız var mı?" sorusunu yöneltti.

Ali Koç "Bu sezon şampiyon olacağız. Taraftarlara en büyük mesajımız bu." diyerek aracına bindi ve stattan ayrıldı.

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