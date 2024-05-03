Ali Koç: 'Dursun Özbek gibi olsam utanırım'

Dursun Özbek'i anlamakta zorlanıyorum. Bu kadar rahat pozisyon değiştirmek.. Sadece bu konuda değil, pek çok konuda! Ancak bu ülkede itibar görür, bu ülkede sorgulanmaz. Benle görüşmek istemişti, öyle olmadığını söyledi. Aracı 'Siz istemiştiniz' dedi.

Önce 14 Aralık'ta 'TFF'ye güveniyoruz' diyor. 24 Aralık'ta 'Tarihin en kötü başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesini istiyoruz' diyor. 1 Nisan'da 'O koltuklarda oturmak vicdanınıza sığıyor mu?' açıklaması var. Ben böyle açıklamalar yapsam biri hakkında, suratına bakmam.

Bu başkan imza kampanyasını ilk başlatanlardan. Rekabette avantaj yaratmak için böyle... Ben böyle zigzag yapsam, her tarafım oynasa utanırım.

"TRABZONSPOR DA ENTERESAN..."



" Trabzonspor da enteresan... Başkan'ın ağır açıklamaları var TFF için.. İmza vereceklerini söylediler, sonra ne oldu bilmiyorum. 'Seçim istiyorduk, hedefimize vardık. Daha geç oluyor ama bu başkan gidiyor' diyebilir. Sayın Başkan'a soruyorum size söylendiği gibi bu başkan aday mı, değil mi? En ağır ve istikrarlı şeklinde TFF'nin değişmesi gerektiğini söyleyen Trabzonspor'dur. İmza vereceğini söyleyendir. Dursun Bey gibi git gel yaşamamıştır. Trabzonspor'un sözünün arkasında durmadığını söylemiyorum, 18 Temmuz'ndan sonra esneklik sağladılar. Diğer kulüpler 18 Temmuz'a inanmıyor ve samimi bulmuyor. "

