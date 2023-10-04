Ali Koç, almak isteyip alamadıkları ismi açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Koç, transfer döneminde çok istedikleri ama gerçekleşmeyen transferi açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç, almak isteyip alamadıkları ismi açıkladı
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04 Ekim 2023 21:30
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı.

"KRUNIC'İ ÇOK İSTEDİK"

"Transfer döneminde çok isteyip alamadığınız bir isim oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Koç, "Rade Krunic'i çok almak istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi." ifadelerini kullandı.

"BALKANLAR'A YÖNELMEMEK BENİM HATAM"

Takıma katılan Balkan kökenli oyunculara değinen Koç, "Balkan oyunculara 5 yılda odaklanmadık, bu hatam! Bu oyuncular kendilerine çok iyi bakıyor. Tadic'i almaya gittiğimizde bir yaz kampı vardı, inanamadık. Avrupa'da çok Balkan oyuncu var." sözlerini sarf etti.

 

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