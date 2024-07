Ali Çamlı'dan Ali Koç'un sözlerine sert tepki

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Türkiye Futbol Federasyonu seçiminde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine tepki gösterdi.



"ONLARLA ÇALIŞMAK ŞEREFTİR!"



Kürsüye gelen Ali Çamlı "3 kişi konuştu. Bugün aday olan Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu'nun bu işe layık olmadığı söylendi. Herkesin düşüncesi kendini bağlar. Her ikisi de çok değerli. Kim seçilirse seçilsin çalışmaktan şeref duyarım. Hacıosmanoğlu'nu da uzun yıllardır tanırım. Bu işi son derece iyi yapar. Kendime bunu vazife biliyorum."



"TFF'DEN PARA FALAN ALMADIK!"



TFF'den para almadıklarını söyleyen Ali Çamlı "Biraz önce konuşan beyefendi (Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın) ne konuştu, ben anlamadım. 13 tane imza vermeyen kulüple ilgili, TFF bu paraları bunlara mı verdi diye imada bulundu. Kayserispor böyle bir acziyetin ve namussuzluğun içinde asla yer almaz. Bu konuşmayı iade ediyorum size. Beyninizin arkasında böyle bir şey varsa düşünürsünüz. Anadolu kulüpleri böyle aşağılık iş içinde yer almaz." ifadelerini kullandı.



ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNE CEVAP!



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösteren Ali Çamlı "Temcit pilavı gibi Ali Koç konuşurken, burada olmayan Trabzonspor maçında bizim bakanımız, onursal başkanımızın verdiği primi dile getirdi. Ne alaka bilmiyorum. Haseki Bakan, bizim onursal başkanımız vallahi. Bir değil bin tane prim verecek gücü var. Onu bütün Türkiye tanıyor. Devletin 1 kuruşunu hiçbir yere vermez. Bizim için çok değerlidir. Büyükşehir Belediye Başkanının tahtayla ilgili şeyi siyaset malzemesi yaptığını söyledi. Gülünç duruma düşmeyin. Genel kurulda bunları konuşacaksak toplanmanın anlamı yok. Biz Türk futbolunun geleceğine hizmet edecek bir başkan seçeceğiz. İki güzel başkan adayı var. Size göre kötü, bize göre değerli. İmzayı verene de vermeyene de saygı göstereceksiniz. Ben başından beri imza vermeyeceğim diyen biri olarak suç mu işledim. Benim için Sayın Büyükekşi, dün de, bugün de, yarın da çok değerli bir insan." dedi.



"BÜYÜKEKŞİ VE HACIOSMANOĞLU'NU SEVİYORUM"



Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu ilgili konuşan Ali Çamlı "Benim yıllardır tanıdığım saygı duyduğum bir adam Sayın Büyükekşi. İşiniz gelir gelmez; seversiniz sevmezsiniz. Ben Sayın Büyükekşi'yi seviyorum, bunun ötesi yok. Hacıosmanoğlu'nu da çok seviyorum. 25 yıldır tanıyorum. Oy verirken de bir karar vereceğiz. Bu karar neticesinde iki başkan adayı sarılarak çıkacak. İstediğimiz tablo bu." açıklamasını yaptı.



"BİZ FİGÜRAN MIYIZ?"



Dört büyük takım üzerinde futbol ilerlemediğini söyleyen Ali Çamlı "Başından beri ya 4 büyük kulüp ya 4 büyük kulüp. Biz figüran mıyız Allah aşkına. Ne işimiz var o zaman. Anadolu kulüpleri bu tartışmanın esiri olmuş. Burası iyiye gitmez." şeklinde konuştu.



"BAŞARISIZLIĞIN SEBEBİ HAKEM DEĞİL!"



Ali Çamlı "Yapmayın Allah aşkına. Kendi başarısızlıklarımızı, bir başka işler üstünden okumaya kalkarsak bu işte muvaffak olamayız arkadaşlar. Şimdi futbolcu sahada hakem küfreder kırmızı gösterilir, hakem. Her şey hakem üstünden, yönetenler üstünden... Kendimize de bir bakalım. TFF'nin hatalı uygulamaları olmuştur. Hakemlerinden de birçok hatası olmuştur, yüzlerce binlerce hata olmuştur. En büyük acı çeken kulüplerden biriyim. Hakemler için hem sevici hem ağır sözlerim olmuştur. Bir şeyi kabul edelim, biz kendimiz ile ilgili başarısızlıklarımızın sebebini başka yerde ararsak sonuca varamayız." diyerek sözlerini noktaladı.



Seçimler hakkında genel değerlendirmede bulunan Çamlı, "Güzel bir genel kurul bana göre. İki adaylı olması çok daha anlamlı. Yüksek katılım var. Ben bu kadar beklemiyordum. Yüzde 85-90 civarında katılım var. Bu çok değerli. İki tane Türk futboluna hizmet için sahaya çıkmış insan var. Kim kazanırsa kazansın değerli. Bu zor bir iş. Burayı yönetmek basit bir iş değil. Biz yönettiğimiz kulüplere bakıyoruz, bunlar futbolun tamamına hükmedecekler. Onların yükü bizden yüz kat, bin kat daha ağır. Hangisi seçilirse seçilsin futbolun bir paydaşı olarak her ikisiyle de uyum içinde çalışırız. Kırmadan, dökmeden... Özelde hepimiz dostuz. Birbirimize sarılabileceğimiz bir kongre olursa çok kıymetli. Onu da görebiliyorum genel kurul salonda. Sükunetin bozulmasını gerektirecek bir şey yok." dedi.



Destekleyecekleri aday hakkındaki soruyu yanıtlayan Çamlı, "Karar verecek olan delegeler. Sükunet bozulursa delegeler oy kullanmasın, böyle bir şey asla yok. Kimsenin sükunet bozma niyeti de yok. Genel kurullarda sesler biraz yükselir, bu normaldir. Herkes fikrini söyleyecek, doğrularını söyleyecek. Saygı göstermeyi bileceğiz. Hepsini dinleyeceğiz. Sizin için makul görünen şey, benim için görünmeyebilir. Hazımlı olacağız. Kim kazanırsa kazansın Kayserispor için değişen bir şey yok. Biz hakkımızı savunacak dirayette bir kulübüz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU